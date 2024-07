Intendenta de Artigas dijo que “se sacaron” las horas extras y contestó por caso de estafa

Política

La nueva intendenta de Artigas, la escribana Elita Volpi, brindó este miércoles una conferencia de prensa tras asumir su nuevo cargo, luego de la renuncia de Pablo Caram y la inhabilitación que impuso la Corte Electoral sobre Valentina dos Santos producto de sus condenas por el caso de las horas extra.

“Yo no quiero mirar para atrás, la Justicia ya se expidió. Estoy en una situación complicada de solucionar esto”, aseguró sobre el caso de Caram, del que expresó “tristeza”.

“Ayer fue un día complicado”, insistió en la conferencia de prensa al referirse a la coyuntura de su asunción.

Consultada sobre posibles variantes en direcciones de la comuna, dijo que “van a haber cambios”, pero aún no sabe cuántos.

Asimismo, comunicó que se tomaron dos resoluciones. “Se sacaron totalmente las horas extras. A partir de ayer, quedaron hasta el 1° de agosto solo los servicios esenciales con horas extras”, dijo. “Una cosa es el abuso de horas extras y otra cosa son las horas extras necesarias para el servicio”, afirmó.

Por otro lado, explicó las restricciones para la solicitud de las mismas. “El director tiene que hacer una nota manifestando cuántas horas extras necesita, para qué y siempre respetando las normas. Esas horas extras van a tener que ser autorizadas y fundamentadas”, señaló.

Volpi ha sido intendenta interina en más de una oportunidad.

La nueva intendenta artiguense fue indagada por un caso de estafa millonaria, por el que en mayo de 2024 fue condenada una ciudadana brasileña que robó US$ 20 millones a una productora del departamento.

Consultada al respecto, contestó: “Dijeron que había sido indagada como intendenta, que no es verdad. La gente se preocupa bastante con mi situación en forma equivocada. Yo soy una mujer fuerte. Las personas que me quieren y me conocen saben que es mentira y una gran injusticia. Las personas creen lo que quieren creer. No tengo nada que esconder”.