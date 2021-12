Intendencia de Montevideo exonerará a 500 buenos pagadores con 100% de las tasas en 2022

Locales

La Intendencia de Montevideo realizará este martes el sorteo para premiar, como todos los años, hasta 500 cuentas de personas buenas pagadoras de los tributos de contribución inmobiliaria, tasa general y de la tarifa de saneamiento con una exoneración del 100% del monto del tributo o tarifa a pagar durante el año siguiente al sorteo.

Pueden ser elegibles las personas físicas o jurídicas que sean buenas pagadoras de los tres tributos. La comuna considera buena pagadora la persona que siendo sujeto pasivo u obligada al pago de dichos conceptos, haya pagado en fecha las obligaciones devengadas y exigibles en los doce meses anteriores al sorteo, y que no haya mantenido deudas impagas respecto a estas en el período considerado, aunque estuviesen convenidas.

Por otra parte, se aclara que no pueden ser elegibles quienes ocupen cargos políticos o de particular confianza dentro del gobierno departamental o de municipios de Montevideo. También se deja afuera a aquellas cuentas que en las que se hayan otorgado financiaciones, refinanciaciones y/o consolidaciones mediante convenios de pago o esperas en juicio dentro de los doce meses anteriores al sorteo, o hayan mantenido vigentes en ese mismo período convenios o esperas en juicio celebrados con anterioridad, aunque a la fecha del sorteo estuvieren cancelados. Por último, no podrán participar las cuentas pertenecientes a personas públicas estatales y no estatales.

Las cuentas que salgan sorteadas se publicarán en el sitio de la Intendencia y en sus redes sociales dentro de los diez días siguientes al sorteo. También se enviarán a las direcciones de envío de las facturas de las cuentas ganadoras.

El beneficio comenzará a aplicarse automáticamente a la siguiente factura del tributo en el que haya sido sorteada la cuenta, por lo que esa factura tendrá un costo de cero pesos. No se pide que el beneficiario o beneficiaria realice ningún trámite posterior al sorteo.

El sorteo se realiza en presencia de escribano público. Está implementado en un programa de computación basado en un método descrito en un artículo del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (IESTA).

El método se aplica a la lista de números de cuenta corriente de buenos pagadores. En primer lugar se obtienen dos números al azar a través de un bolillero. A partir del primer número obtenido y mediante un proceso informático, se reordena la lista en forma aleatoria. El segundo número sorteado determina la posición en la nueva lista a partir de la cual comienzan las 500 cuentas favorecidas.

En caso de que la cuenta premiada se encuentre bajo alguno de los supuestos no sean elegibles, deberá presentarse a denunciar que no reúne los requisitos legales (bajo apercibimiento de aplicación sanciones, según explica la comuna). La presentación debe ser en el plazo de 30 días desde la recepción de la primera comunicación fehaciente, o entrega vía mail o física de la primera factura con la comunicación del beneficio.