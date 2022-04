Intendencia de Montevideo exhorta a seguir utilizando tapabocas en el transporte público

Locales

Pese a no ser obligatorio, la IM hizo énfasis en el uso de mascarilla “en ómnibus, taxis y otros medios de transporte de pasajeros”, además recomendó lo utilice el personal del transporte.

Tras el cese de la emergencia sanitaria, la Intendencia de Montevideo (IM) señaló que “si bien ya no rige la obligatoriedad del uso de tapabocas” se “exhorta a la población a continuar utilizándolo en espacios cerrados”.

En ese sentido, la comunica hace énfasis en el uso del tapabocas “en ómnibus, taxis y otros medios de transporte de pasajeras/os”. “Esta exhortación se extiende al personal del transporte”, afirma la intendencia en un comunicado.

También se recomienda adoptar medidas de ventilación que permitan “renovar el aire dentro de las unidades, de forma de preservar las mejores condiciones posibles”.

“Las nuevas disposiciones establecen que los locales cerrados podrán contar con el 100% de su aforo. Además, dejará de ser obligatorio el control de esquema de vacunación contra el covid-19 en bailes y otros recintos donde se realicen espectáculos”, añade la IM.

En los espacios gastronómicos la comuna exhorta “a mantener la colocación de mamparas, la sanitización permanente, el alcohol en gel a disposición del público, la distancia interpersonal y el servicio asistido para los locales con sistema de autoservicio, buffet y similares. Estas acciones no son obligatorias ni se prevén sanciones para quienes no las realicen”.

No regirá más la hora de cierre para bares, restaurantes y similares hasta la hora 2 am, tal como estaba establecido por decreto. También se eliminará el horario de finalización de espectáculos a la hora 5 am.

Además, volverá a regir el sistema anterior a la emergencia sanitaria, en el cual cada comercio debe ceñirse a su categoría y a su respectivo permiso.

A su vez, la comuna exhorta al uso de tapabocas para el personal de comercios, supermercados y locales donde se atienda al público. Se reitera que el no cumplimiento de estas exhortaciones no configura falta alguna y por tanto no se prevén sanciones ni apercibimientos. Quedarán también sin efecto las previsiones sobre las distancias de mobiliario e interpersonal.

Algunas de las exigencias para la actividad deportiva en clubes y gimnasios, tales como la frecuencia de las clases y la distancia interpersonal, también serán eliminadas. Además, se liberará el uso de duchas y vestuarios.