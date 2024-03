Intendencia de Maldonado y Turismo acuerdan resolver deuda del Argentino Hotel

Economía

Montevideo Portal

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, anunció que la comuna llegó a un acuerdo con el Ministerio de Turismo por el Argentino Hotel de Piriápolis, para que se le exima la deuda que la cartera mantiene con el ejecutivo departamental.

“En estos días tenemos una reunión importante en el trabajo con el Ministerio de Turismo y vamos a tomar una decisión muy importante que es la deuda que el Mintur le tiene a la intendencia desde hace más de 20 años por el Argentino Hotel, vamos a canjearle al Mintur esa deuda por propiedad pública que tiene y que va a pasar a ser propiedad pública de Maldonado”, sostuvo el jerarca en rueda de prensa este viernes.

A su entender, esta deuda “está trancando el desarrollo” del hotel. “Vamos a arreglar los papeles porque sino esto no se puede avanzar, no se puede seguir haciendo cosas, no puede mejorar el Argentino Hotel porque eso está trancando el desarrollo”, puntualizó.

Según informó, el monto total de lo que el Ministerio de Turismo debe a la Intendencia de Maldonado es de unos US$ 3,5 millones.

Montevideo Portal