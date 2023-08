Intendencia de Maldonado investigará fuga de información sobre operativo por la Nostalgia

Locales

El director de Tránsito de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), Juan Pígola, se refirió este viernes a la filtración de información sobre el operativo que desarrollaría la comuna durante la Noche de la Nostalgia, algo que obligó a las autoridades a cambiar el plan a último momento. Comentó que este jueves estaba “enojado” por dicha situación e informó que se hará una investigación administrativa para encontrar al responsable.

Asimismo, el jerarca agregó que de alguna manera (no lo habló personalmente todavía) habrá una intervención de la policía en el asunto.

“No pasó nada porque hicimos el operativo de la misma manera, lo que es preocupante es esa fuga de información del ámbito de la administración hacia afuera, que no sabemos con qué fin, o suponemos con qué fin, pero no sabemos directamente el objetivo porque en definitiva es algo que nos perjudica a todos. No es que perjudica a la administración solo”, dijo, y manifestó preocupación porque se publicaron números de la ficha del funcionario, algo que para el cuerpo inspectivo es muy importante no reflejarlo.

Consultado sobre cuál es la posible intención de quien filtró la información, Pígola respondió: “Para mí fue una bobera, ese compromiso de mandarle a un amigo algo para que supiera y de repente empieza a volar lo hace muy alto y muy lejos, entonces hay que ser muy cuidadoso. Con todo lo que tiene que ver con la tecnología, la información, las redes, los celulares, tenemos que ser muy cuidadosos todos y cuidar de qué es lo que pasa dentro de esos teléfonos”.

Por otra parte, destacó la “entrega” del personal que participó el operativo y aseguró que eso hace que el trabajo sea regosijante. “Yo creo que tenemos que estar contentos”, afirmó, y reconoció que sí aumentaron la cantidad de vehículos incautados, que tiene que ver con la falta de documentación, pero que también es muy posible que sea por espirometrías positivas que no tuvieron un chofer alternativo.

“Entonces, yo creo que debemos de estar contentos, tranquilos y que hoy 25 estamos festejando, que es una tranquilidad. Para mí es un placer enorme”, indicó.

“Siempre hay alguna cosita que decís 'no está lindo', pero tampoco fue lo de los otros años. Yo, realmente, estoy muy contento”, concluyó.

