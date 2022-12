Locales

Intendencia de Maldonado instalará 55 radares, que no multarán a matrículas extranjeras

La Intendencia de Maldonado pondrá 55 radares y controladores de velocidad en el departamento. El director general de Tránsito de la comuna, Juan Pígola, informó que el proceso de instalación de los controladores está avanzado y que comenzaron a colocarse las columnas donde irán los radares.

“Estamos prácticamente en el 90% de la etapa dos, con una instalación aproximada de 45 controladores, ya sea de velocidad o de semáforo”, dijo Pígola a Celso Cuadro, corresponsal de Montevideo Portal en Maldonado. Asimismo, adelantó que la intendencia recibe información del 50% de los controladores instalados y que ya se ha probado la toma de fotografías que capturan a los vehículos que exceden la velocidad permitida.

El jerarca afirmó que entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero, la intendencia comenzará a informar sobre la instalación de los radares y las multas que se van a aplicar.

“La multa está generada por alguien que no cumple con una reglamentación. [Los controladores] están puestos para corregir conductas. No deberían ni de existir; deberíamos de contemplar el hecho de que si un cartel dice 60, tú no puedes ir por encima de 60”, sostuvo.

Algunos de los equipos estarán instalados en la rambla de Punta del Este, en la calle Aparicio Saravia, en la calle Wilson Ferreira Aldunate, en la zona de La Capuera, Solanas, en Playa Hermosa y en la ruta 39, entre otros puntos.

“En este primer paso, las matrículas extranjeras quedarán por fuera”, indicó Pígola. Sin embargo, informó que la fiscalización “manual” se seguirá realizando y que dentro del acuerdo que se firmó con el Ministerio del Interior está la posibilidad de cobrar multas a matrículas de otros países.

De ruta

La Policía Caminera comenzará a multar a partir de enero con cinco radares móviles que miden la velocidad y reconocen matrículas de vehículos requeridos. Se pretende que la ubicación de estos instrumentos sea desconocida para los conductores, ya que el objetivo buscado es que se respete la velocidad en todo momento, dijo Vanessa Briozo, vocera de Caminera, al programa Arriba gente de Canal 10.

Según Briozzo, “funcionan bien” en cruces e ingreso a las ciudades. Sin embargo, muchas personas suben la velocidad al superarlos. De todas formas, adelantó que estarán en “zonas conflictivas o con mayor flujo vehicular”, y que se trasladarán “de forma aleatoria” por la ruta Interbalnearia.

Las multas se cobrarán a través del pago de la patente vehicular.

Después del verano, las autoridades evaluarán si vale la pena adquirir más radares de este estilo o si se continúa con los ya disponibles.

