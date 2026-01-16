Intendencia de Maldonado aprobó construcción de edificio y vecinos se oponen: los detalles

Locales

La Intendencia de Maldonado aprobó una resolución que prevé la construcción de un edificio sobre la rambla, a la altura de la parada 23, a pedido de un arquitecto. No obstante, centenares de vecinos se opusieron a la propuesta e interpusieron un recurso de apelación ante el Parlamento.

De acuerdo con el documento de la comuna, aprobado a principios de julio del año pasado —es decir, en los últimos días de gestión de Enrique Antía—, se presentó el arquitecto Gonzalo Puceiro “consultando sobre la viabilidad de construir 22.604 m² con un bloque alto”. El profesional buscaba hacer la obra sobre un terreno de 5.444 m² de superficie, en la manzana de las calles rambla C. Williman, Bogotá, Puerto de la Candelaria y La Paz.

La propuesta incluye “91 unidades habitacionales, amenities y 120 estacionamientos”, indica el texto.

“El proyecto excede en la altura, FOT [factor de ocupación total], FOS SS [factor de ocupación de subsuelo], no alcanza el FOS verde mínimo [factor de ocupación de suelo destinado para pasto] y no se inscribe en el círculo de 42,50 m, siendo la planta baja y 12 pisos mayores en superficie a 900 m²”, indica la resolución. Por otro lado, “se ajusta a la ordenanza en FOS [factor de ocupación del suelo], retiros y el predio es apto para la construcción de bloques (2 sobre la rambla de 12 m y 2 sobre la calle Puerto de la Candelaria de 9 m)”, detalla.

La Dirección General de Urbanismo de la comuna observó el proyecto e hizo algunas indicaciones.

“En caso de ser viable, el permiso de construcción deberá respetar estrictamente la altura de 55 m sobre el cordón de la vereda” sobre la rambla, mientras que sobre Puerto de la Candelaria la medida “no debe ser mayor” a 52 m. También señaló que las suites que estén en planta baja “podrán ser de propiedad común o ser parte de algún apartamento”, pero no podrán conformar unidades de propiedad horizontal individual cada una de ellas.

A su vez, el sector de mayor altura se implanta cerca de un espacio libre, lo que “atenúa el impacto sobre las residencias” del barrio, marca la resolución.

La intendencia resolvió, pues, que pase a la Junta Departamental “con informe favorable” para “autorizar la consulta de viabilidad”.

A continuación, la resolución de la Intendencia de Maldonado:

La Junta sesionó el 8 de julio y concedió, por mayoría (21 votos en 30), anuencia a Antía por este proyecto.

En esa sesión, el edil frenteamplista Fermín de los Santos fundamentó su voto en contra y criticó, por ejemplo, que en la subzona donde se pretende construir el inmueble “se marca un máximo de 12 metros” y el emprendedor pide 55 metros, “o sea que es muy grosero”.

En cambio, el edil nacionalista Luis Artola expresó que la Junta debe “mirar al futuro” y el proyecto en cuestión “es el futuro, es el desarrollo, es trabajo” para los maldonadenses y “no deja de ser un excelente desarrollo”.

¿Qué reclaman los ciudadanos?

En el proyecto de ley que ingresó al Poder Legislativo, los ciudadanos reclamaron que “nunca” fueron notificados “en forma” acerca de la iniciativa. “Tampoco fue publicada en el Diario Oficial; tuvimos conocimiento informal de [ella] el 24 de diciembre de 2025”, denunciaron.

A continuación, procedieron a listar las “irregularidades” del proyecto y declararon que se trata de una “grosera excepción a la normativa edificatoria vigente” en la zona. “El argumento para su aprobación es ‘agradecimiento al inversor’ sin ningún tipo de referencia a cuestiones vinculadas con el urbanismo o la estética que en definitiva son el fundamento de la existencia del atractivo turístico del lugar”, aseguraron en el texto.

A entender de los vecinos, la “viabilidad para incumplir” las normas edilicias a un particular “constituye una clara hipótesis de abuso y desviación de poder”, que “se manifiesta al violentar una larga lista de principios jurídicos que informan el ordenamiento jurídico de Uruguay”.

“Es deber ineludible de toda administración pública obrar de buena fe. El carácter arbitrario del beneficio concedido en contra de los intereses de los vecinos inmediatos al predio favorecido revela una finalidad espuria que claramente colide con esa, la más básica de todas las actitudes que han de regular el obrar de la administración pública”, criticaron los maldonadenses.

De tal forma, los vecinos pidieron a la Cámara de Representantes que se “declare la nulidad del acto impugnado”.

A continuación, el recurso de apelación interpuesto por los vecinos:

