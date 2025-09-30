Intendencia de Maldonado anunció inversión de US$ 50 millones en obras para municipios

Locales

La Intendencia de Maldonado anunció que invertirá US$ 50 millones en obras a lo largo de lo que dure su gestión, es decir, US$ 10 millones por año. La noticia fue informada por el director general de Obras de la Intendencia de Maldonado, Darío Camacho en declaraciones a FM Gente.

Según remarcó, se sumarán 10 mil luminarias en los ocho municipios de la ciudad, aunque las mayores obras se encontrarán en las zonas más turísticas. “Lo más explosivo es Maldonado y Punta del Este, y después aparecen algunas áreas, como La Capuera y Balneario Buenos Aires, que también hizo pum para arriba y hay que andar correteando con los servicios de todo tipo, ya ni siquiera estoy hablando de los servicios solamente municipales”, sostuvo.

Particularmente en la capital fernandina y en Punta del Este, la Intendencia se dedicará a “mantener la infraestructura”, además de trabajar en la caminería rural y las alcantarillas de campaña. Por su parte, en La Capuera y Balneario Buenos Aires, se buscará “acompañar con obras y con servicios lo que es el desarrollo, la inversión privada, todos los desarrollos, todo lo que se viene”.

En tal sentido, Camacho resaltó que se trabaja en reuniones con alcaldes y concejales para distribuir el dinero en obras; más allá del dinero que provee el gobierno central.

