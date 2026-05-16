Intendencia de Canelones realizó obras en una “arteria principal” de Lagomar: los detalles

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La Intendencia de Canelones, a través de la Dirección General de Obras, trabaja en obras viales en la zona sur de Lagomar “con el fin de mejorar y agilizar el tránsito en un área muy concurrida” y con “una importante presencia de instituciones educativas y deportivas”.

El gobierno departamental comunicó que las obras tienen una extensión de dos kilómetros y medio. El trabajo se realiza en el trazado de la avenida Becú, que une la rambla de Lagomar con la avenida Giannattasio.

Becú es “una arteria principal” de la zona, señaló el director de Ingeniería Vial, Adrián Bringa, y agregó que esta calle “comprende la comunicación con todo lo que es el entorno educativo”, al que asisten “muchos alumnos, muchos niños, y donde también está el Club Lagomar”.

El jerarca explicó que “viendo todas estas particularidades fue que se trabajó en el entorno, brindándole seguridad sobre todo a los peatones y a los usuarios, que son los niños”

Por su parte, Rodrigo Guadalupe, integrante de la unidad ejecutora 2A de la Dirección de Obras, explicó que se hizo una pavimentación “definitiva” a una obra previa donde ya se había realizado “toda la instancia hidráulica”. “Se acondicionó el pavimento y se le aplicó una capa de 11 cm de carpeta asfáltica, acorde a las exigencias del tránsito”, aseguró.

Estas obras tuvieron un buen recibimiento por parte de los vecinos: Lourdes, una madre y residente del balneario, aseguró que antes la avenida “estaba horrible” y “llena de pozos”. “Cada vez que llovía era un desastre, y ahora quedó divina. Estamos muy contentos los vecinos”, expresó.