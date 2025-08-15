Intendencia de Canelones pide regularizar urnas “en estado de abandono” en cementerios

Locales

La Intendencia de Canelones advirtió sobre el creciente almacenamiento de urnas en estado de deterioro o sin identificación en cementerios del departamento y pidió a los responsables presentarse para regularizar la situación.

La directora de Necrópolis, Alba Alicia Garreta, sostuvo que desde 2016 la comuna canaria trabaja en esta problemática “sin resultados favorables”. Según la jerarca de la Intendencia de Canelones, esta situación afecta a 17 cementerios del departamento. “Tenemos muchas urnas que están sin identificar, en estado de abandono, rotas y con restos en exposición”, indicó.

La medida que la dirección de Necrópolis implementó consiste en colocar una etiqueta que señala que la urna está emplazada, a fin de que, si el responsable visita el cementerio, acuda a las oficinas para recibir asesoramiento y poder regularizar la situación en la que se encuentre la urna.

Para el caso de aquellas personas con las que los funcionarios cuentan con una vía de comunicación o con un domicilio, son notificadas y disponen de un plazo de cinco días para presentarse en el cementerio.

Garreta advirtió sobre la importancia de que los ciudadanos responsables asistan a los cementerios, ya que, una vez que la urna llega a un estado de deterioro irreversible, los restos son trasladados a panteones que pertenecen al gobierno departamental y ya no se vuelven a entregar a los familiares.