Intendencia de Canelones lanzó campaña de facilitación de tributos: ¿cómo pedir agenda?

La Intendencia de Canelones lanzó una campaña de facilitación de pagos para “ponerse al día” con la contribución inmobiliaria y tributos conexos en padrones de todo el departamento.

La campaña “ofrece importantes beneficios” y brinda, así, la posibilidad de financiar la deuda de contribución inmobiliaria y tributos conexos en pesos y en hasta 60 cuotas, de acuerdo con el comunicado de la comuna canaria. De esta forma, se posibilita al contribuyente suspender el 100% de las multas y los recargos.

La directora general de Recursos Financieros, Carolina López, agregó que este plan aplica a todos los padrones, es decir los urbanos, suburbanos y rurales.

“Es un espectro amplio de situaciones que podrían llegar a resolverse con estas facilidades”, destacó López según el texto difundido, ya que el plan “se enfoca en las contribuciones inmobiliarias y tributos conexos, que incluyen alumbrado, conservación de calles o la tasa de servicios”.

Todo esto puede incluirse dentro del plan de financiación, añade el comunicado.

El trámite para la facilitación de pagos debe hacerse con agenda en la Intendencia de Canelones o en cualquiera de los 32 municipios canarios. Las características específicas de los distintos planes dependen del valor de aforo del padrón y existen beneficios aplicados para cada caso.

Para agendarse, los interesados deben llamar al 1828 para reservar fecha y hora.

