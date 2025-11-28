Intendencia de Canelones instó a reempadronar gratis vehículos y regularizar patentes

Locales

La Intendencia de Canelones notificó que se podrá, hasta el domingo 30 de noviembre inclusive, agendarse para realizar el trámite de reempadronamiento gratuito de vehículos y regularización de adeudos de patente.

El proceso puede realizarse a través de un formulario disponible en la página web de la comuna. Al mismo, tiempo, “debido a la alta demanda” por el vencimiento del plazo, este sábado 29 varios municipios permanecerán abiertos exclusivamente para realizar este trámite, reza el texto difundido por la intendencia canaria.

El director general de Tránsito en funciones, Hernán Echevarría, informó que hasta el domingo “a última hora” los propietarios de vehículos “se podrán agendar vía web y luego, según la disponibilidad, se les irá adjudicando un turno para realizar el trámite”.

Desde la Dirección General de Descentralización y Participación de la intendencia se informó que este sábado varios municipios permanecerán abiertos al público. Los que han confirmado que atenderán en dicha jornada son: Parque del Plata, Salinas, Migues, Del Andaluz, Pando, Barros Blancos y Tala.

A principios de mes, el director general de Tránsito, Alejandro Alberro, había explicado que esta es una “planificación que emana del Congreso de Intendentes y se trata de un plan para regularizar los adeudos de patente”. Asimismo, el jerarca recordó que “hay diferentes quitas para los vehículos; dependiendo cada año, de cuánto sea el monto de la patente”. En este sentido, mencionó que para estar al día con la patente existe “una financiación que va hasta los 36 meses”.

El jerarca exhortó, además, a “todas aquellas placas matrículas que están ilegibles, es decir, en forma no reglamentaria, que se acerquen a nuestras dependencias para regularizarlas”.