Intendencia de Canelones firmó acuerdo para la conservación de la cuenca del Santa Lucía

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La Intendencia de Canelones firmó un acuerdo de cooperación con la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) con el fin de conservar y proteger la cuenca del río Santa Lucía, en un trabajo conjunto con productores ganaderos de la zona, donde se les proveerá equipamiento e infraestructura para un mejor manejo del agua para consumo animal.
El director de la AUA, Mauro de la Vega, explicó que, tras la firma del acuerdo, se comenzará a desarrollar un plan piloto con 20 productores “que hoy están llevando el ganado al curso del agua y queremos evitar eso” con el fin de “generar conservación y restauración” de las aguas del Santa Lucía.
La firma del acuerdo genera además instancias de trabajo mancomunado entre el gobierno departamental y la AUA en lo que tiene que ver con la provisión de bombas solares a productores, según informó la intendencia canaria. Se trata de una solución “para el propio ganado para que no se empantane o tenga algunos problemas para acceder al agua”, destacó De la Vega.
El director general de la Agencia de Desarrollo Rural del ejecutivo departamental, Gustavo González, agregó que a través de este acuerdo se va a “dotar a los productores de una bomba solar, dos paneles solares, la cañería, un depósito de agua, y bebederos para que los animales puedan tomar agua más limpia fuera de los espejos de agua”.
González mencionó que a través de este nuevo equipamiento al que accederán los productores, se busca mejorar la calidad de las aguas del Santa Lucía y sus afluentes, “evitando turbidez, que no queden animales enterrados o que se pierdan animales por ese motivo. Y, además, yo creo que lo mejor de todo es la señal de que acompañamos a los productores en el proceso”.
El acuerdo “parece chiquito, pero va a beneficiar a todo el Uruguay”, describió González. “Va a ser demostrativo para otras regiones y estamos seguros de que todo el mundo va a ir hacia ese modelo”, ahondó.
El pacto fue firmado por el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el secretario general del gobierno departamental, Pedro Irigoin, así como por De la Vega en representación de la AUA.
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