Intendencia de Canelones entregó contenedores a 500 familias de la capital departamental

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El pasado sábado, la Intendencia de Canelones llevó a cabo una nueva instancia de reparto de contenedores destinada a 500 familias de la capital del departamento. Con esta medida, el programa Hogares Sustentables se extendió a toda la ciudad.

Cada hogar obtiene dos contenedores con capacidad para 120 litros, además de un sistema de compostaje que cuenta con una compostera y lombrices californianas.

El intendente del departamento, Francisco Legnani, señaló que para obtener buenos resultados en el área es fundamental “no tener una política refundacional cada cinco años, sobre todo en materia de limpieza, sino políticas a largo plazo y ahí es donde se ve la efectividad de las políticas”.

Legnani también afirmó: “Hoy estamos llegando al 100% de los contenedores en domicilio lo cual es muy bueno”.