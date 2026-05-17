Intendencia de Canelones entregó contenedores a 500 familias de la capital departamental
Cada hogar obtiene dos recipientes con capacidad para 120 litros, además de un sistema de compostaje.
Generando audio…
17.05.2026 13:30
Montevideo Portal
El pasado sábado, la Intendencia de Canelones llevó a cabo una nueva instancia de reparto de contenedores destinada a 500 familias de la capital del departamento. Con esta medida, el programa Hogares Sustentables se extendió a toda la ciudad.
Cada hogar obtiene dos contenedores con capacidad para 120 litros, además de un sistema de compostaje que cuenta con una compostera y lombrices californianas.
El intendente del departamento, Francisco Legnani, señaló que para obtener buenos resultados en el área es fundamental “no tener una política refundacional cada cinco años, sobre todo en materia de limpieza, sino políticas a largo plazo y ahí es donde se ve la efectividad de las políticas”.
Legnani también afirmó: “Hoy estamos llegando al 100% de los contenedores en domicilio lo cual es muy bueno”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]