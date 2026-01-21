Intendencia de Canelones con 50% de aprobación: destacan recolección de basura y alumbrado

El 50% de los canarios considera que la gestión de la Intendencia de Canelones es buena o muy buena, según una encuesta de Cifra desarrollada en el mes de noviembre.
Además, el estudio sostiene que hay un 13% de desaprobación y un 37% que la considera ni buena ni mala, o no opina.
En esta línea, los puntos más fuertes que sustentan su buena aprobación son la recolección de residuos y el alumbrado público, con saldos positivos de 66 y 58 puntos, respectivamente. Por otro lado, la comuna canaria cuenta con una muy buena valoración en deportes, obras y cultura.
En tanto, sus números más flacos corresponden a la gestión de caminería, calles y pluviales, a pesar de que cuentan con saldo positivo, pero de menor margen (9%).
Por otro lado, la encuesta de Cifra muestra las preocupaciones respecto de la movilidad en Canelones y el área metropolitana, relevando la importancia que tiene este tema para las y los habitantes de Canelones.
