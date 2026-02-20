Locales

Intendencia de Canelones abrió llamado con bajos requisitos y sueldo de $ 45 mil: cómo es

Montevideo Portal

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral externo de oposición para conformar un registro de aspirantes al cargo de operador/a de monitoreo, destinado a cubrir funciones en la Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario (UMOC).

El cargo tendrá una carga horaria de 40 horas semanales, distribuidas en jornadas de ocho horas, bajo un régimen de cuatro días de trabajo y dos de descanso rotativos, incluyendo la posibilidad de desempeñar tareas los fines de semana y feriados.

La remuneración mensual nominal será de $44.593 más los beneficios sociales previstos. La vinculación se realizará mediante contrato de función pública, con la aclaración de que la administración se reserva la potestad de no renovación.

Entre las principales tareas asignadas al puesto, se encuentran la operación de sistemas de videovigilancia en tiempo real, la detección y reporte de incidentes o situaciones irregulares, la elaboración de informes de guardia y el procesamiento de datos. También se incluye la gestión de eventos generados por alarmas, el mantenimiento básico del equipamiento y la obligación de garantizar la confidencialidad de la información manejada.

Las personas interesadas deberán tener 18 años cumplidos, ser ciudadanos uruguayos naturales o legales, contar con ciclo básico completo, tener manejo básico de herramientas informáticas y residir en las jurisdicciones de Canelones, Santa Lucía, Aguas Corrientes, Los Cerrillos o Juanicó.

Además, se deberá presentar cédula de identidad, credencial cívica y carné de control en salud vigentes, junto con la documentación educativa correspondiente al momento que lo disponga la intendencia.

El concurso prevé una instancia de preselección, un ordenamiento aleatorio ante escribano público, verificación de requisitos, una prueba teórica —con un mínimo de aprobación del 60%— y la elaboración de un orden de prelación, que tendrá validez por 24 meses.

Las inscripciones se realizan exclusivamente en modalidad online, a través del portal del Gobierno de Canelones, hasta el 25 de febrero de 2026 a las 15:30 horas. Toda la información y las comunicaciones oficiales del llamado se publicarán únicamente por los canales institucionales de la intendencia.

Montevideo Portal