Intendencia anunció cortes de calles por 5k de Peñarol este domingo: mirá cuáles son

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo, mediante su cuenta oficial Montevideo Tránsito, comunicó que este domingo entre las 7:00 y las 15:00 horas quedarán cortadas varias calles de la ciudad con motivo de la realización de la 5K de Peñarol. En el mensaje se señala que el circuito completo comienza “desde el estadio hacia Camino Mangangá, Justo M. A. González, Camino de los 7 Cerros, hasta el Complejo Deportivo, pasaje El Hornero hasta Camino Mangangá, e ingreso al Estadio”.

La carrera forma parte de una serie de actividades organizadas por el club en el marco de sus festejos por los 133 años de existencia. Según un comunicado del club, los homenajes comenzaron el 11 de setiembre con el lanzamiento de una camiseta aniversario, inspirada en el “clásico de la fuga” de 1949 y continuaron con visitas institucionales a barrios y actos simbólicos.

Se recomienda no estacionar en calles que puedan integrar el circuito, para evitar que los vehículos sean reubicados. Usuarios del transporte público podrían enfrentarse a cambios de recorridos este domingo.

Montevideo Portal