Intendencia ajusta investigación sobre Legrand: de “situación” a “denuncia” de violencia

La Intendencia de Montevideo revocó una resolución del 2 de agosto de este año por la que encomendaba a la Unidad Sumarios "la realización de una investigación administrativa, a fin de esclarecer los hechos motivo de obrados y deslindar eventuales responsabilidades", informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes vinculadas al caso.

La resolución revocada, firmada por el director general de Gestión Humana y Recursos Materiales, Jorge Mesa, sostenía que Denisse Legrand, "quien trabaja en el programa ‘La Letra Chica' de Tv Ciudad, contratada por el ‘Fideicomiso Tv Ciudad', expresa haber vivido una situación con la directora del canal, que la llevó a resolver unilateralmente no concurrir, desde entonces, al programa para el que fue contratada".

Legrand interpuso en tiempo y forma un recurso de revocación y jerárquico, y el director de Gestión Humana y Recursos Materiales revocó la resolución inicial, del 2 de agosto, y emitió una nueva este viernes 20 de agosto, que contempla varios de los planteos realizados por la conductora.

La periodista había alertado en el recurso presentado, al que accedió Montevideo Portal, que "se padece error al anunciar que se vivió una ‘situación' con la directora del canal". En ese sentido, destacó que "se presentó una denuncia por violencia laboral, y no una simple ‘situación' en el marco de una relación de trabajo; con todo lo que implica la diferencia de lo enunciado".

"Máxime teniendo en cuenta que, al tratarse de una situación de violencia en el ámbito laboral, el tratamiento debió darse dentro de la normativa y reglamentación interna de la Intendencia de Montevideo, en lo que respecta a situaciones de acoso moral laboral y violencia en el ámbito laboral", agregó Legrand.

La resolución emitida este viernes no alude a "una situación", como lo hacía la del 2 de agosto, sino que plantea que se debe realizar una "investigación administrativa, a los efectos de esclarecer los hechos denunciados y en aplicación del principio de transparencia dentro del cual actúa la Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo R. 115 del Volumen II del Digesto Departamental".

Denuncia

En la solicitud de revocación de la resolución inicial, Legrand planteó que "la denuncia fue presentada por violencia laboral ante el Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales". Este aspecto, que no figuraba en la resolución del 2 de agosto, sí aparece en la del 20, que deja constancia de "la denuncia presentada por una persona contratada a través del Fideicomiso de TV Ciudad que involucra la dirección del canal" y además agrega que intervino "en primer lugar la Unidad de Género del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales".

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se había referido al asunto el 15 de julio. "La directora de Comunicación de la Intendencia, Ana De Rogatis y el prosecretario de la Intendencia, Daniel González, recibieron a la periodista que realizó un planteo verbal y ante eso la propia directora de comunicación elaboró formalmente, de oficio, el pasaje de este caso al área de Jurídica de la Intendencia", dijo la jefa comunal ese día al ser consultada por la prensa.

De Rogatis informó a Montevideo Portal que hay dos denuncias: una iniciada de oficio por ella, y otra presentada por Legrand. “Hay dos denuncias que se van a unificar y se va a investigar con todo, todo junto porque el hecho es uno”, dijo la directora de comunicación de la comuna.

Unilateral

Por otra parte, la resolución inicial establecía que Legrand expresó "haber vivido una situación con la directora del canal, que la llevó a resolver unilateralmente no concurrir, desde ese entonces, al programa para el que fue contratada".

La periodista cuestionó el hecho de que haya resuelto unilateralmente no asistir más a La Letra Chica. "Dicha aseveración es incorrecta, y eso está explicitado en la denuncia. Se me planteó explícitamente que no retornara al programa luego de la situación vivida. Tras plantear la situación a las autoridades, se me plantea explícitamente que no vuelva a concurrir al canal. Se adjunta al presente escrito la comunicación al respecto con la Sra. Ana De Rogatis, Directora de Información y Comunicación a través de su correo institucional -en el que dejo por escrito y recibo respuesta- que la resolución de una de las reuniones que tuvimos fue no concurrir al canal ‘hasta que no se determine una resolución a la problemática planteada' y ‘en tanto no estén dadas las garantías'", sostuvo Legrand en el recurso presentado ante la comuna.

En la nueva resolución, la intendencia cambia este aspecto también y no hace alusión a la supuesta decisión unilateral de la comunicadora.

