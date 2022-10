Insultos varios y acusaciones de pedofilia: Lula y Bolsonaro se tiraron con todo

A dos semanas del balotaje de las presidenciales en Brasil, Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se acusaron mutuamente de mentir y se lanzaron ataques, empleando términos como "pequeño dictador" y "vergüenza nacional", en su primer debate cara a cara.

El mandatario ultraderechista y el líder de izquierda se acusaron además de corrupción y de agudizar la pobreza en Brasil a lo largo del debate televisado, en el que por primera vez se vio a ambos archirrivales solos uno junto al otro, llegando incluso a tocarse cuando Bolsonaro puso una mano sobre el hombro de Lula.

"Lula pare de mentir, es malo para un hombre de su edad", le dijo Bolsonaro, de 67 años, a su contrincante, de 76.

"Usted es el rey de las fake news, el rey de la estupidez", le respondió Lula, quien acusó duramente a Bolsonaro por su "negligencia" durante la pandemia que mató a más de 680.000 personas en Brasil.

Bolsonaro calificó a Lula de "vergüenza nacional". "Usted debería quedarse en su casa, disfrutando de la vida, y no queriendo volver a la escena del crimen", señaló el presidente ultraderechista, citando casos de corrupción durante el gobierno de Lula (2003-2010).

El izquierdista contraatacó y dijo que Bolsonaro es un "pequeño dictador que quiere ocupar la Suprema Corte", refiriéndose a una propuesta para modificar el máximo tribunal, aunque el mandatario se comprometió a no avanzar por ese camino.

Ambos candidatos, vestidos con traje oscuro y corbata - verde para Bolsonaro y los colores de Brasil para Lula -, se interpelaron uno junto al otro de pie, caminando por el escenario, hablando a la cámara e intercambiando por instantes miradas provocadoras y sonrisas irónicas.

A lo largo de casi dos horas de debate, las propuestas para los próximos cuatro años brillaron por su ausencia.

- Mano a mano -

En la primera vuelta del 2 de octubre, Lula se impuso con el 48,4% de los votos, contra 43,2% de Bolsonaro, quien logró mejores resultados que lo previsto en los sondeos.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) marcha como favorito para el balotaje, con el 49% de las intenciones de voto, sobre el 44% de Bolsonaro, según datos del Instituto Datafolha difundidos el viernes.

Un 93% de los consultados dijo tener su voto definido, mientras que 6% dijo que votará en blanco o nulo, y 2% se manifestó indeciso.

Según Christopher Mendonca, doctor en Ciencia Política, ambos candidatos tuvieron puntos flacos, pero "Bolsonaro estuvo mejor en el debate que Lula".

"El expresidente se mostró muy nervioso", especialmente cuando fue interpelado por corrupción.

Aunque el presidente "también tuvo sus momentos negativos, como durante la discusión sobre el medio ambiente", cuando Lula lo atacó por haber potenciado la deforestación en la Amazonía, señaló Mendonca.

- "Las 24 horas más terribles" -

El debate se da en medio de una campaña plagada de descalificaciones para conquistar electores, incluyendo acusaciones de canibalismo o vínculos con el crimen organizado.

Al llegar al estudio de televisión en Sao Paulo, Bolsonaro dijo que sus últimas 24 horas fueron "las más terribles" de su vida, luego de que el entorno de Lula lo acusara de "pedofilia", tras la viralización de declaraciones suyas sobre menores.

BOLSONARO PEDÓFILO está entre os assuntos mais comentados no twitter. Me assusta ao assistir o vídeo a naturalidade que ele fala que “pintou um clima” com uma criança menor de idade. O Brasil não merece isso! MEU DEUS!!!! ?????????? pic.twitter.com/6cCboXG7Oq