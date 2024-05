Instituto de Meteorología de Brasil anuncia temporales en zona fronteriza con Uruguay

La situación que se vive en el sur de Brasil, donde las fuertes lluvias han ocasionado inundaciones en centenas de municipios dejando un saldo de al menos 91 muertos y 1,4 millones de damnificados, puede agravarse con la llegada de nuevos temporales, informaron este martes fuentes oficiales.

Según el Instituto Nacional de Metereología (Inmet), en los próximos días se esperan “fuertes lluvias y tormentas” en el área más austral del estado de Rio Grande do Sul, en toda la zona fronteriza con Uruguay.

?? #Atenção: Previsão de #tempestade, hoje (7) e amanhã (8), em áreas do Rio Grande do Sul. O volume total de chuva pode chegar a 100 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 100 km/h e queda de granizo.



