Instituto brasileño emite alerta roja por tempestades que se prevén que lleguen a Uruguay

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) emitió en las últimas horas una alerta roja por tempestades en Río Grande del Sur, estado fronterizo con departamentos de Uruguay como Rocha, Cerro Largo, Rivera y Artigas.

Precisamente, el comunicado indica que las lluvias y tempestades tienen un grado de severidad de “gran peligro” para varias regiones del estado brasileño. La alerta se mantiene desde el jueves a las 12:00 horas hasta las 23:00 del mismo día.

Se prevén lluvias superiores a los 60 milímetros en cortos períodos de no más de una hora y media, además de que los vientos podrían llegar a los 100 kilómetros por hora.

El aviso se da en medio de la llegada de un frente frío que impactará en la región. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas fuertes.

