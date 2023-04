Inspectora técnica se jubiló, exjerarcas criticaron a actuales autoridades y Silva replicó

El exdirector del Consejo de Educación Inicial y Primaria Héctor Florit publicó en su cuenta de Twitter este domingo que la inspectora técnica Selva Pérez había renunciado a Primaria.

Florit la calificó como la máxima jerarquía docente y destacó que había ingresado por concurso. “Maestra y profesora, culmina abruptamente su destacada trayectoria. Un gesto valiente que reivindica la educación como práctica de la libertad y la docencia como hacer profesional”, destacó el exdirector de Primaria.

En tanto, el exconsejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) e integrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa Pablo Caggiani también se pronunció al respecto y redobló la apuesta: “Nunca visto desde la recuperación de la democracia…”, escribió.

Las palabras de Caggiani no pasaron desapercibidas para el actual presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, quien le contestó y comenzó cuestionándole qué era lo “nunca visto”.

Luego, Silva aseguró que llegó a los 35 años de trabajo y que debía de pedir una prórroga para seguir trabajando. No obstante, según dijo, la docente “optó libremente por jubilarse”. “Incluso, ante consulta de ella junto a la consejera Daysi Iglesias le explicamos cómo el Codicen sigue dando estas prórrogas. ¡Dejen de fabricar fantasmas!”, criticó.

Caggiani, en tanto, consideró que “no existe” que inspectoras técnicas se jubilen con 35 años de trabajo y que la libertad en este caso “es un eufemismo”. “Capaz no pedir prórroga indica otra cosa. Los fantasmas no existen, lo que sí existen son los estilos de gestión”, criticó.

“O sea, la inspectora se jubila por su voluntad y ustedes quieren montar un nuevo relato (vinculado vaya a saber con qué nuevo supuesto) y generar una nueva ‘víctima’. Son increíbles y no dejan de sorprenderme. Bien tranquilo de que cuando estaba en ese lugar jamás actúe así”, sostuvo Silva, por su parte.

Finalmente, Caggiani preguntó si existían jubilaciones de técnicas a los 35 años luego de la dictadura y se respondió negativamente. Luego, consideró que no es un problema de “relato”, sino que “es de la administración”.

