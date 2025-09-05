Inspector de tránsito sufrió fracturas al ser embestido por motociclista en fuga

Policiales

Un inspector de tránsito de la Intendencia de Soriano sufrió dos fracturas cuando se encontraba en cumplimiento de sus labores.

Según informara el medio local Agesor, el hecho ocurrió en la noche del pasado miércoles en la esquina de las calles Manuel Herrero y Espinosa y Eusebio Giménez, en la ciudad de Mercedes.

Allí, el trabajador intentó detener la marcha de una motocicleta que circulaba a alta velocidad. Sin embargo, el motorista desobedeció la orden y embistió al funcionario. A resultas del impacto, ambos hombres cayeron sobre el pavimento.

El inspector, identificado como Luis Ruiz Díaz, fue asistido en primera instancia en un sanatorio local y luego traslado al Sanatorio del Banco de Seguros, en Montevideo. Ruiz sufrió fracturas en una pierna y una mano, y será intervenido quirúrgicamente por la primera de ellas.

El motociclista fue atendido en el Hospital de Mercedes, donde se le diagnosticaron lesiones leves. La Fiscalía de 1er Turno de Mercedes lo emplazó sin fecha.