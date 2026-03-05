Insólito: policías allanaron casa en Buceo y el buscado estaba escondido debajo de la cama

Policiales

Un hombre de 34 años fue condenado a cinco años y cuatro meses de penitenciaría tras ser identificado como el autor de dos rapiñas cometidas en farmacias, ambas ocurridas en el mes de enero sobre avenida Italia, en la ciudad de Montevideo.

El primero de los asaltos tuvo lugar en la mañana del 10 de enero, en un local ubicado en las inmediaciones de avenida Italia y Comercio. Según la investigación, el hombre ingresó al comercio y, bajo amenazas con un arma de fuego, exigió el dinero de la caja. Tras apoderarse del efectivo, se dio a la fuga.

El seguimiento de las cámaras de videovigilancia permitió reconstruir parte de su recorrido. Las imágenes mostraron que, luego del robo, el sospechoso entró a una vivienda situada en Comodoro Coe y Barroso. Sin embargo, en ese momento, no se logró concretar su detención.

Once días después, se produjo un nuevo asalto en otra farmacia. El autor presentaba las mismas características físicas que el responsable del primer hecho. En esta oportunidad, amenazó a los empleados con dos cuchillos, se llevó dinero en efectivo y volvió a escapar.

Nuevamente, mediante el análisis de las cámaras, los investigadores constataron que el hombre regresó a la misma vivienda en Comodoro Coe. Con esa información, y ya con orden judicial, la Policía realizó un allanamiento en la mañana de este martes.

Dentro de la casa, el sospechoso fue encontrado escondido debajo de una cama. En el lugar también se incautaron prendas de vestir que habría utilizado durante los asaltos.

El detenido, poseedor de dos antecedentes penales, fue puesto a disposición de la Justicia. Tras la audiencia, la magistrada lo condenó como autor penalmente responsable de dos delitos de rapiña en régimen de reiteración real, uno de ellos especialmente agravado, a la pena de cinco años y cuatro meses de penitenciaría.

