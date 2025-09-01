Internacionales

Insatisfecho: policía baleó a repartidor por no subir la comida a su apartamento

Un repartidor de la plataforma brasileña iFood recibió un disparo en un pie durante una discusión con un cliente. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado frente a un inmueble de la calle Carlos Palut, en Jacarepaguá, suburbio occidental de Río de Janeiro.

Según informara el periódico local O Liberal, el problema se suscitó cuando el cliente pidió al repartidor que subiera la mercadería hasta su apartamento, práctica prohibida por el reglamento de la empresa.

El trabajador, identificado como Valério de Souza Júnior, logró filmar el momento en el que era baleado por el cliente, José Rodrigo da Silva Ferrarini, un policía que se desempeña en el servicio penitenciario.

“Es un fastidio que no subas”, dice el agresor, quien, luego, cuando su víctima se lamenta de dolor, pregunta por qué filma.

Policial penal atira em entregador do iFood após ele se recusar a subir até a porta do cliente em Jacarepaguá, RJ. A vítima foi baleada no pé e socorrida ao Hospital Lourenço Jorge. Caso é investigado pela 32ª DP. pic.twitter.com/OWl2o8VeGs — Cristiano de Souza (@CristianoSouza) August 31, 2025

El herido, que vive en la zona, pidió ayuda a un conocido y luego fue asistido por personal de Bomberos, que lo trasladaron al Hospital Municipal Lourenço Jorge, donde fue hospitalizado y se recupera.

Silva Ferrarini fue detenido y se le incautó su arma. Tras comparecer ante el Ministerio Público, quedó en libertad con cargos y a la espera de una nueva citación. Esa misma mañana, varios repartidores se concentraron en el lugar de los hechos y exigieron que el atacante fuera colocado tras las rejas, algo que ocurrió efectivamente el domingo.

???? Policial penal é preso após atirar em entregador do iFood no RJ



A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão do policial penal que atirou em um entregador do iFood na noite de sexta-feira (29), em Jacarepaguá, Zona Oeste.



O Plantão Judiciário expediu, neste domingo… pic.twitter.com/wUjswMvWfV — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 31, 2025

Ese día, el Servicio Penitenciario Brasileño (SEAP) anunció la suspensión de Ferrarini por 90 días, y en un comunicado calificó la conducta del funcionario de “abominable”.

“El Servicio Penitenciario no tolera bajo ninguna circunstancia este tipo de comportamiento, que es repugnante y no representa a la gran mayoría de los funcionarios de prisiones de Río de Janeiro”, declaró la secretaria Maria Rosa Nebel. “El departamento de asuntos internos del SEAP está dando seguimiento al caso con la comisaría y nos solidarizamos con el repartidor Valério Júnior”, añadió.

Además, informó la apertura de un procedimiento disciplinario administrativo contra el funcionario.