Locales

Inicio de clases: las recomendaciones para el tránsito de la IM a quienes trasladen niños

Montevideo Portal

Los niños de educación inicial y de primaria de la Administración Nacional de Educación Pública tienen este lunes 2 el inicio de clases.

Ante esto, la Intendencia de Montevideo (IM) informó que trabaja con distintos centros educativos tanto públicos como privados en una “estrategia integral para abordar la problemática de la movilidad en entornos escolares”.

“Actualmente se está trabajando en la disposición de horarios diferenciales para el ingreso y salida del alumnado; el uso de calles alternativas, con menos tránsito, para ascenso y descenso de escolares, la disposición de personal de las instituciones educativas para agilizar su ingreso y egreso, la ampliación de reservas de espacio para vehículos particulares en horas pico, el análisis de modificaciones en el flechamiento y la señalización de calles para mejorar la agilidad del tránsito en el entorno, entre otras acciones”, dice un comunicado de la comuna.

Desde el gobierno departamental señalaron además que los inspectores de tránsito recorrerán las zonas de centros educativos con asiduidad.

Además, la comuna formuló un conjunto de recomendaciones para madres, padres o personas que trasladan a niñas en vehículos particulares:

- No estacionar ni detenerse en doble fila. Detenerse el menor tiempo posible en los reservados escolares habilitados.

- Respetar los lugares de estacionamiento destinados para el transporte escolar.

- Si es necesario estacionar, hacerlo en lugares habilitados, en lo posible en calles aledañas.

- No estacionar nunca en veredas ni infraestructura para ciclistas.

- Cruzar siempre por los lugares habilitados: semáforos, cebras o esquinas.

- Utilizar los elementos de seguridad adecuados y los sistemas de retención infantil adecuados al peso y altura del niño o niña.

En su comunicado, la IM afirmó que se encuentra abierta a recibir invitaciones, consultas y sugerencias de las instituciones, las que según indicó se reciben a través del correo electrónico [email protected].

Montevideo Portal