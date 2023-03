Inicio de clases: Silva afirma que fue “espectacular” y ADES sostiene que paro fue “útil”

Locales

Los alumnos del segundo ciclo de Educación Primaria y quinto y sexto o segundo y tercero de bachillerato están comenzando las clases este martes con absoluta normalidad, tanto en el interior del país como en la capital, producto de que se cumplió la medida de paro realizada el pasado lunes por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo.

Pero ¿cuál es la evaluación que hace el sindicato de la medida adoptada la pasada jornada? Según dijo el integrante de la comisión directiva de ADES Montevideo, Javier Iglesias, a Montevideo Portal, en principio, el balance político que hacen es que fue “útil” colocar en la opinión pública cuáles son los “verdaderos problemas de la educación” y, sobre todo, “el efecto devastador” que tiene el “ajuste presupuestal”, sumado a la reforma educativa, que, a su entender, lo que hace es “degradar los contenidos para hacer el ajuste presupuestal”.

“Hubo actividades en varios liceos, se ocupó el liceo 41. En principio, el balance que hacemos es más que positivo porque ha permitido exponer en toda su crudeza los problemas que están generando dificultades. Por ejemplo, estoy en un liceo y siguen llegando los gurises para inscribirse, donde los grupos están mucho más grandes que el año pasado. O sea, acá no hay relato, los datos están para quien quiera relevarlos yendo a los liceos y está quedando demostrado que todo lo que hemos venido denunciando como sindicato y que el día de ayer pudimos colocarlo en la opinión pública”, comentó Iglesias.

Además, añadió que no manejan cifras de adhesión al paro y aclaró que los números tampoco son siempre parejos en todos los turnos o liceos, pero igualmente aclaró que en general tienen números similares, que está en la totalidad de los afiliados y la mitad del total de docentes en general cuando se realizan los paros.

En esta línea, Iglesias remarcó que el centrarse en las cifras del paro es “desviar el eje” del problema porque el centro está en el por qué del paro.

“Lo que se busca es distorsionar que el gran responsable de que muchos docentes y estudiantes no comiencen los cursos (no por el paro) es el propio gobierno. El principal obstáculo para el comienzo de cursos es el gobierno y no va a haber un año lectivo normal porque el gobierno ha instalado la anormalidad que teníamos como norma”, afirmó.

Luego, dijo que las clases serán “anormales” durante todo el año y que eso no tiene que ver con las medidas gremiales, sino que miles de alumnos no pudieron comenzar porque “no tienen grupo ni liceos asignados”, misma situación de los docentes que “no pudieron empezar a trabajar porque no pudieron tener ni grupo ni liceo asignado”.

“El principal factor de caos, el principal obstáculo para el funcionamiento del sistema educativo, no es el sindicato y no es el paro con más o menos adhesión, es esta política del gobierno que todo el tiempo distorsiona porque al recortar 150 millones de dólares genera estas cosas”, aseguró.

La versión de Robert Silva

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) que dirige la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, dio su balance de lo que fue el primer día de clases en todos los niveles educativos y todo el país. En este sentido, afirmó que vienen trabajando “muy bien” y consideró que fue un inicio “espectacular”.

“Todos los niños en las escuelas, mucho compromiso de las maestras, ahora me estoy dirigiendo a la escuela 407 de Los Bulevares, después voy a visitar UTU y liceos porque el segundo ciclo de educación primaria y quinto y sexto o segundo y tercero de bachillerato están comenzando hoy. Así que estamos recorriendo porque con todos los que se incorporan hoy, los 690 mil ya están en las aulas”, sostuvo el jerarca.

Consultado sobre si había cifras de la adhesión de docentes que al paro de ADES, Silva respondió que en el único lugar que hubo paro fue en Montevideo y que, según los datos preliminares que tienen, el 60% de los profesores de Secundaria asistieron a clase y que en UTU la cifra asciende a 79%.

Asimismo, destacó que en aquellos centros donde faltaron profesores las propias comunidades se encargaron de desarrollar estrategias para retener a los alumnos liceales y que no se mate la “ilusión” del primer día de clase.

“Solo nos pasó en el liceo 41 que, a través de un accionar ilegítimo y arbitrario, algunos docentes impidieron el derecho al trabajo de los funcionarios que querían entrar y el derecho a la educación, rompieron la ilusión del primer día de clases de toda la barriada del Cerrito de la Victoria, así que, por ANEP y la administración, las disculpas del caso por esa injusta decisión que los afectó”, reflexionó.

Sobre la concurrencia de alumnos en los centros donde había paro, el presidente del Codicen de la ANEP informó que en general estuvo “bien”;, de hecho, contó que visitó varios liceos y que pudo constatar la bienvenida que le hicieron y los trabajos para recomponer las condiciones afectadas por el paro.

“Las estrategias de algunos liceos ante la falta de docentes con los adscriptos y otras figuras, incluso los directores, organizaron charlas, recorridas por los centros educativos, visitaron laboratorios de tecnología o de ciencia y, partir de ahí, ocuparon el horario educativo cuando algún docente faltó”, contó.

“Creo que hubo muchas estrategias para contener a los estudiantes el primer día de clase y hoy ya estamos con todos los centros funcionando normalmente, incluido Montevideo”, concluyó.

