Inician sumario a Bustillo por negarse dos veces a declarar por el pasaporte de Marset

Montevideo Portal

La Cancillería, a través de la resolución firmada por el ministro Mario Lubetkin, decidió iniciar un sumario con separación de cargo y reducción del 50% del salario para el excanciller Francisco Bustillo.

Tras su paso por el gobierno, Bustillo siguió ejerciendo funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores dado que es diplomático de carrera. Actualmente se encuentra en pase comisión como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola.

Pese a que dejó la titularidad de la secretaría de Estado, el área de Jurídica siguió adelante con la investigación por la entrega del pasaporte uruguayo al narco Sebastián Marset.

Bustillo fue llamado a declarar ante las autoridades a cargo de la investigación interna, pero en todas declinó, lo que motivó que Lubetkin decidiera abrir el sumario. De acuerdo con la resolución, a la que accedió Montevideo Portal y de la que informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el excanciller fue llamado dos veces a declarar.

En la última instancia, explícitamente se negó a declarar y pidió que no lo llamaran por teléfono.