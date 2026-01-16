Contenido creado por Gerardo Carrasco
Mondo cane

Inhumano: perros pasaron toda la tarde en la caja de una camioneta y bajo la lluvia

Sucedió en Punta del Este. Los canes estuvieron al menos seis horas a merced de los elementos.

Una situación de presunto maltrato animal fue denunciada ayer en Punta del Este, donde dos perros permanecieran durante varias horas en la caja abierta de una camioneta estacionada, y expuestos a la lluvia.

Vecinos de la zona informaron del hecho a la emisora local Cadena del Mar, que a su vez difundió imágenes de lo sucedido.

Los residentes señalaron que los animales se encontraban dentro del vehículo desde aproximadamente las 15:00 horas y permanecieron allí hasta pasadas las 21:00. Así, sufrieron sin ningún tipo de abrigo las intensas precipitaciones registradas durante la tarde y la noche.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el citado medio, el vehículo estaba estacionado sobre la calle 9 La Salina, entre las calles 12 (El Virazón) y 10 (2 de Febrero). Tal como se aprecia en el video, en la caja estaban, atados y sin protección visible frente a las condiciones climáticas adversas, dos canes.

Los vecinos siguieron de cerca la situación durante varias horas y expresaron su preocupación por el estado de los perros, ya que durante un período prolongado no se registró la presencia del propietario del vehículo.