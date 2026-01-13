Ingresos por divisas del turismo crecieron 16 % en 2025: alcanzaron US$ 2040 millones

Locales

El Ministerio de Turismo informó que en el año 2025 los ingresos por divisas del turismo alcanzaron los US$ 2.040 millones, lo que significa un crecimiento de más de un 16%.

En particular, Uruguay recibió el pasado año a 3.604.488 visitantes, un 8 % más que los que llegaron en 2024. Según el ministerio, el hito significó “un crecimiento tanto en la cantidad como en el gasto total, lo que consolida al turismo como uno de los sectores más importantes para la economía nacional”.

Particularmente, el gasto turístico aumentó un 16,6 % en relación al año anterior, mientras que el gasto promedio por persona aumentó un 8,1 %.

Aquellos que más gastaron fueron los paraguayos, con un consumo en promedio de US$ 1.163, seguido por los europeos, con un promedio de US$ 836, y los norteamericanos, con US$ 799. Por su parte, los chilenos gastaron US$ 760, los brasileños US$ 731 y los argentinos US$ 516 dólares. Por último, los visitantes uruguayos presentaron un gasto promedio de aproximadamente US$ 353.

Entre los principales mercados, ingresaron 2.403.720 de argentinos y gastaron US$ 1.175 millones y los 489.677 de visitantes brasileños, y gastaron unos US$ 336 millones. Desde Chile arribaron 88.109 personas y de Paraguay, 80.370. Los visitantes del mercado norteamericano fueron 130.782 ingresos, mientras que los europeos sumaron 199.038 ingresos. Desde otros países ingresaron 212.793.

“Los resultados obtenidos durante 2025 confirman una evolución favorable del sector turístico, consolidando su importancia como motor de desarrollo económico y generador de divisas”, concluye el informe.

