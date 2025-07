Ingresó por ligadura de trompas y terminó con trasplante de corazón y una pierna amputada

Curiosidades

Montevideo Portal

Alison Calfunao ingresó a la clínica San Lucas de la ciudad de Neuquén, en Argentina, para hacerse una ligadura de trompas. Sin embargo, terminó al borde de la muerte y debió ser trasladada a un hospital de Buenos Aires, donde le realizaron un trasplante de corazón. Además le amputaron una pierna tras sufrir dos infartos.

La historia de la mujer de 30 años, que conmociona a Argentina, comenzó el 9 de junio, cuando tenía una cirugía programada que presentó graves complicaciones. En el transcurso de la intervención, Calfunao tuvo dos infartos y requirió de un trasplante de urgencia.

Pero eso no fue todo. La mujer también tuvo una trombosis y una infección en una de sus piernas, por lo que debieron amputársela.

Tras esto, la trasladaron al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde el 17 de junio recibió el trasplante.

Ahora, según informó el medio local Diario Río Negro, la Justicia pidió las historias clínicas de la mujer para avanzar en la investigación del caso. La demanda ingresó a la Fiscalía el 23 de junio.

“Ese día, mi hija murió. Murió en esa sala de cirugía. Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison volvió a la vida. Contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico, volvió. Porque si algo tiene mi hija es coraje, es fuerza, es una voluntad de vivir que emociona y que enseña”, señaló Carina Culfanao, su madre, a través de Facebook.

“Pero, mientras tanto, desde la Clínica San Lucas no hemos recibido ni una sola palabra. Ningún llamado. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No se solidarizaron. No se hicieron responsables. Nada. El silencio duele tanto como la herida”, agregó.

La mujer publicó el 29 de junio otro mensaje, en el que muestra a su hija tras el trasplante.

En tanto, en las últimas horas, Carina Culfanao reclamó justicia sobre la acción de los médicos en declaraciones a Río Negro Radio.

“Yo lo único que quiero es justicia para Alison y que nada se oculte. Quiero que me expliquen qué le hicieron a Alison, qué pasó dentro de ese quirófano, qué hicieron esos médicos. Quiero respuesta de por qué Alison terminó sin su corazón y sin una pierna”, sostuvo.

Montevideo Portal