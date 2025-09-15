Ingreso de marines de EE. UU. a Uruguay: Javier García insiste en “maniobras militares”

Política

El Senado se reunió en comisión con el subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, después de que Javier García, exministro de esa cartera y senador blanco, lo haya citado de “urgencia” por el ingreso al país, sin venia del Parlamento, de marines estadounidenses.

“Si uno se atiene a lo que dijo la delegación del ministerio, prácticamente los marines vinieron a un campamento scout; a participar de reuniones amigables. Pero confirmó lo que todos creemos: aquí hubo maniobras militares. Fíjese que en la delegación de los marines vinieron francotiradores y especialistas en otro tipo de operaciones”, expresó el legislador blanco en rueda de prensa.

García criticó al Frente Amplio (FA) por el “cambio radical que tuvo” y afirmó que la fuerza política pasó de “sacar declaraciones contra los marines a traerlos por debajo de la mesa para hacer maniobras militares que no tuvieron soporte jurídico”.

“La práctica es analizar si esto requiere o no aprobación parlamentaria. Acá se autorizó sin informar al Parlamento, sin un sostén jurídico y notoriamente sin cumplir con lo que establece la Constitución de la República”, dijo el líder de Alianza País.

En ese sentido, García sostuvo que desde el Ministerio de Defensa Nacional actuaron de esa manera “porque sabían que dentro del propio FA no iban a ser aceptadas”.

“¿Por qué lo digo? Porque hay pruebas objetivas. Cada vez que nosotros enviamos este tipo de maniobras el FA las votaba en contra. Eso es lo objetivo. Hasta hace unos meses. Entonces, sabiendo eso optaron por no enviarlo, pero este sostener que vienen los marines a hacer nada cuando están las pruebas gráficas y la confirmación”, dijo el exministro.

El pasado 8 de setiembre, el senador blanco planteó la “convocatoria urgente” a autoridades del Ministerio de Defensa Nacional “por el ingreso sin venia del Senado de marines de EE. UU. a ejercicios militares en nuestro país”, y aludió al artículo 85 de la Constitución, que en su numeral 11 establece que es competencia de la Asamblea General “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República”.

“Se exceptúan las fuerzas que entran al solo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo”, completó.

En este sentido, García afirmó que “el intercambio con ejércitos extranjeros es muy importante para la formación, pero siempre debe ser con conocimiento y autorización previa del Senado”.