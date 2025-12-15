Internacionales

Infraganti: golpeó a su pareja hasta la muerte y alegó que intentaba “despertarla”

La brasileña Júlia Silva de Souza, de 24 años, falleció durante la noche del sábado en el Hospital Ferreira Machado de la localidad carioca de Campos dos Goytacazes. Había sido internada el domingo 7 de diciembre en estado muy grave luego de ser agredida brutalmente por su compañero sentimental.

Silva ingresó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico y abrasiones graves. Desde su rescate, su estado de salud se consideró como grave. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Júlia falleció.

Según informara el medio local J3 News, la mujer fue agredida en la zona de Abadia, en Guarus. La Policía Militar acudió tras recibir denuncias, y llegó al lugar justo a tiempo para evitar que la víctima fuera arrojada al río Paraíba do Sul.

De acuerdo con el reporte policial, Silva estaba inconsciente y tendida en el suelo, mientras que el agresor, de 36 años, permanecía a su lado.

El informe detalla que el hombre se disponía a arrojar a la víctima al río cuando fue arrestado. Al ser detenido, afirmó que intentaba despertar a su pareja.

Sin embargo, esa presunta intención no se condecía con la naturaleza de las heridas que presentaba la joven, ni con lo declarado por un testigo que presenció la agresión. "Le golpeaba la cabeza contra el asfalto. Ella gritaba mucho", declaró el hombre.

El vehículo del acusado, un Corsa Classic plateado, fue incautado. El móvil del crimen aún se investiga.

La pareja residía en la zona donde ocurrieron los hechos. Silva tenía dos hijos, pero no se detalló si lo eran también del feminicida.