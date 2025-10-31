Informe que dejó último a Cardama “no representaba” a la Armada, dijo exjerarca de Defensa

Política

Montevideo Portal

El exviceministro de Defensa Rivera Elgue fue uno de los jerarcas que participó del proceso de adjudicación de las dos patrullas oceánicas tipo OPV para la empresa Cardama. Este viernes, dio detalles sobre el proceso y se deslindó de la elección de la garantía de Eurocommerce.

El exjerarca se refirió al proceso de elección del astillero vigués y reafirmó que fue elegido “por mayoría”, a pesar de que hubo tres almirantes de siete que votaron a favor de Cardama. “No es mi argumento, es el del comandante en jefe de la Armada que elevó la recomendación”, afirmó en una entrevista en el programa Desayunos informales (Canal 12).

En agosto de 2023, el jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, pidió el pase a retiro luego de la elección del astillero con sede en Vigo, dado que él había elaborado un informe en el que recomendaba elegir a Gondán. Sobre eso, Elgue dijo que hubo una “interferencia” en la filtración de ese documento.

El exviceministro dijo que Cardama no fue colocada en el cuarto y último lugar de la lista, sino que allí “no figuraban astilleros que habían participado” del proceso.

“Eso generó cierto malestar, porque había astilleros que estaban dentro de las ocho empresas y no figuraban en la lista esa que ponía cuarto a Cardama. Ese informe no lo elevó el comandante en jefe al Ministerio de Defensa y no representaba el pensamiento de la Armada”, comentó.

Elgue renunció a la cartera el 8 de agosto de 2024 y, hasta ese momento, el astillero español no había presentado la garantía de Eurocommerce que fue denunciada por el Poder Ejecutivo. Por eso, se deslindó de esa elección.

“Hasta ese momento, siempre estuvimos en el control de las garantías presentadas; fue un procedimiento bastante cuidadoso, por eso me sorprendió. Desconozco qué fue lo que ocurrió; lo mejor es que la Justicia se expida”, afirmó.

El exsubsecretario respaldó “totalmente” la decisión de llevar el tema de la garantía a la Justicia, pero criticó que hay aspectos del contrato, como la “confidencialidad de información”, que “no se están cumpliendo” por parte de las actuales autoridades.

“El otro día vi un plano con el avance de obra; eso no sale del astillero. Yo no voy a defender a Cardama porque se defiende solo, no es mi finalidad, lo que digo es que el Estado tiene obligaciones. También se han filtrado hasta mails que recibió la ministra del astillero; eso está expresamente protegido”, añadió.

Montevideo Portal