Informe alemán señala riesgos por crecimiento global de la “política de la motosierra”

Internacionales

El creciente apoyo a una "política de demolición" y de la "motosierra" cada vez más extendida en las sociedades occidentales genera preocupación entre los expertos, según un informe presentado hoy de cara a la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que comienza este viernes.

"En muchas sociedades occidentales están ganando impulso fuerzas políticas que prefieren la destrucción a las reformas", indica el "Munich Security Report 2026".

"El mundo ha entrado en una fase de política de demolición. La destrucción generalizada, más que las reformas cautelosas y las correcciones políticas, está ahora a la orden del día", indica el informe, que identifica al nuevo Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump como el representante más destacado de la nueva política.

Los gobiernos deben "cumplir" ya

El descontento con la situación económica y la percepción de incapacidad para llevar a cabo reformas alimentan las dudas sobre las instituciones democráticas. "Los responsables políticos son vistos generalmente como guardianes del statu quo, administradores de un sistema político paralizado que no responde a la mayoría de la población", revela el análisis.

La Conferencia de Seguridad publica todos los años su propia encuesta internacional sobre si la política actual está conduciendo a una mejora para las generaciones futuras.

Según el sondeo, el 80 % de los entrevistados en China y el 61 % en la India esperan que así sea. En Estados Unidos, solo el 31 % opina lo mismo. Pero aún hay menos esperanza en Europa, donde el 22 % en Italia, el 20 % en Reino Unido, el 13 % en Alemania y solo el 12 % en Francia esperan una mejora.

¿Sigue siendo sólida la alianza transatlántica?

Al mismo tiempo crece en Europa la incertidumbre ante la disminución del apoyo estadounidense a Ucrania y el avance ruso en algunas partes del frente, según el informe.

"Pocas veces en la historia de la conferencia se han planteado tantas cuestiones fundamentales al mismo tiempo: la seguridad de Europa, la resiliencia de la asociación transatlántica y la capacidad de actuación de la comunidad internacional en un mundo complejo y conflictivo", escribe en el prólogo el presidente de la MSC, Wolfgang Ischinger.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, calificó las tesis fundamentales del informe como "completamente erróneas".

"No estamos tratando de desmantelar la OTAN", afirmó, sino que el objetivo del 5 % de gasto es fortalecer la alianza. Sin embargo, Trump no quiere que los contribuyentes estadounidenses soporten la carga de la seguridad en Europa, añadió.

Lo mismo ocurre con los desequilibrios en los flujos comerciales. "El término 'aprovecharse' es el adecuado cuando se trata de seguridad y comercio", afirmó Whitaker.

Sin embargo, a nivel internacional las cifras son realmente impresionantes: según la encuesta, incluso en Estados Unidos la mayoría no considera que la política del presidente Donald Trump sea buena para su propio país (39 %) ni para el mundo en general (37 %). Es más, casi la mitad de los estadounidenses (49 %) considera que la labor de Trump es mala para Estados Unidos y para el mundo (50 %).

Los más escépticos con respecto a la política de Trump son los canadienses, los alemanes y los franceses. El 77 % de los canadienses teme que su país se vea perjudicado, el 71 % que el mundo se vea perjudicado, y entre los alemanes las cifras son ligeramente inferiores, con un 72 % y un 69 %, respectivamente.

Llama la atención que, fuera de Estados Unidos, las políticas de Trump obtienen sus mejores índices de aprobación precisamente en Brasil, India y China, tres países que se ven gravemente afectados por los aranceles comerciales.

Las mayores preocupaciones y temores de los alemanes

Cada año, el "Munich Security Report" elabora una lista de las mayores preocupaciones y temores de una selección de países. En el caso de Alemania, la encuesta sitúa en primer lugar la amenaza de los ciberataques, seguida de la preocupación por el aumento de la desigualdad en el país.

También se mencionan con frecuencia el peligro del terrorismo islamista radical y Rusia, así como el miedo a la delincuencia organizada y a la inmigración masiva como consecuencia de las guerras y el cambio climático. Por cierto, la preocupación por las consecuencias generales del cambio climático ha perdido importancia en comparación con años anteriores y ahora solo ocupa un lugar intermedio.

¿Sigue siendo Estados Unidos un miembro fiable de la OTAN?

Según el informe, dos tercios de los alemanes consideran que, bajo el mandato de Trump, Estados Unidos es un miembro menos fiable de la OTAN que en años anteriores. Los datos son de noviembre de 2025, es decir, antes del debate sobre Groenlandia a finales de año.

El 22 % afirmó que la fiabilidad de Estados Unidos no ha cambiado, mientras que el 8 % sostuvo que había mejorado bajo el mandato de Trump.

El escepticismo también predomina en otros países. "De hecho, entre la mitad y dos tercios de los encuestados en determinados países europeos y Canadá afirman que Estados Unidos se ha convertido en un miembro menos fiable de la OTAN", indica el texto.

La Conferencia de Seguridad de Múnich se celebra del 13 al 15 de febrero. Según la dirección de la conferencia, una semana antes de su inicio habían confirmado su asistencia 65 jefes de Estado y de Gobierno. Además, más de 90 ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa figuraban en la lista de invitados a la conferencia, que, como cada año, se celebra en el Hotel Bayerischer Hof.

Entre los invitados más destacados se encuentra el secretario de Estado estadouniense, Marco Rubio. También está prevista la asistencia a Múnich del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Friedrich Merz participará por primera vez en la conferencia como canciller alemán y presentará la política de seguridad de su Gobierno.

DPA