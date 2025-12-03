Economía

Inflación interanual bajó al 4,32 % en noviembre y “se perfila” a cumplir la meta en 2025

Montevideo Portal

La inflación interanual de Uruguay aumentó levemente en octubre a 4,09% —desde 4,32%— y alcanzó el trigésimo mes consecutivo dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay, que va del 3 al 6%.

Según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe del índice de precios al consumo (IPC), la variación mensual de la inflación fue de 0,14%, al tiempo que la variación acumulada en el año fue del 3,74%.

De acuerdo con el análisis del economista de Vixion Consultores, Aldo Lema, la variación mensual se situó “por debajo de las expectativas de mercado”. La inflación interanual, en tanto, “se desaceleró”, valoró el experto.

Según el documento del INE, las principales incidencias en octubre provinieron, fundamentalmente, de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,06%), salud (0,03%), transporte (0,07%) y restaurantes y servicios de alojamiento (0,04%).

En tanto, la inflación subyacente (que ahora pasó a llamarse IPC sin verduras, frutas y combustibles) tuvo una variación mensual de 0,28%, una variación acumulada en lo que va del año de 3,84% y una en los últimos 12 meses de 4,38%.

Al respecto, Lema señaló que el IPC de noviembre “reflejó una moderación adicional de la inflación subyacente desestacionalizada” al entorno de 0,15% mensual y 4,3% interanual. “Esto anticipa una nueva baja de la tasa de política monetaria” por parte del comité el próximo 23 de diciembre.

“Con el IPC de noviembre, tanto la inflación básica como la subyacente de Uruguay se perfilan a cerrar 2025 en el entorno levemente por debajo de 4% y de la meta de 4,5%”, concluyó el economista.

Montevideo Portal