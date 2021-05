Infectólogo Julio Medina: "Es hora que los actores sociales asuman las responsabilidades"

El infectólogo Julio Medina considera que "es hora que los actores sociales asuman las responsabilidades". El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República planteó en Twitter que "saltarse cuarentenas, aglomerarse, compartir espacios con no convivientes sin máscara no son buenos mensajes hacia la ciudadanía".

Es hora que los actores sociales asuman las responsabilidades. Saltarse cuarentenas, aglomerarse, compartir espacios con no convivientes sin máscara, etc, no son buenos mensajes hacia la ciudadanía.