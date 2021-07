Infectólogo Eduardo Savio: “Impacto de delta” será menor que el de P1 por alta vacunación

Locales

"En este momento Uruguay está viviendo una situación de distención de pandemia en vías de ser controlada, pero estamos saliendo de la zona de transmisión comunitaria 4, que es de mucho riesgo", explicó a Montevideo Portal el infectólogo Eduardo Savio.

Sin embargo, el especialista comentó que "estamos llegando a una zona TC3 que es más manejable y unifica los niveles de contagio y la capacidad de respuesta que nuestro sistema de salud tiene".

Savio considera que este escenario "es auspicioso básicamente porque todos los indicadores graves de la pandemia están descendiendo día a día y en forma sostenida". "Llegamos a un índice de positividad inferior a 5% y si eso se mantiene en los próximos siete días es una buena señal de entrada en control", aseguró.

"Es un momento auspicioso que debemos disfrutar y distendernos, pero no dormirnos en eso. También tenemos amenazas, la llegada de la variante delta, que va a ser tarde o temprano, que tiene mayor transmisibilidad y capacidad de enfermedad. También el desafío de una movilidad urbana que es comparable un poco a la de 2019. En ese escenario tenemos que convivir y movernos siendo muy realistas", agregó.

En ese sentido, Savio señaló que "hay dos factores" que preocupan. "Uno es la penetración de la variante delta y una eventual transmisión comunitaria de esta, y lo otro es el famoso desafío de la movilidad amplia y normal en un terreno que hasta ahora desconocemos", añadió.

Sin embargo, el infectólogo comentó que actualmente "no estamos como al inicio de marzo, cuando entró la variante P1 (Manaos) que nos agarraba desprotegidos por falta de vacunación".

"El impacto de delta, o de otras variantes, va a ser mucho menor en un país como el nuestro, altamente vacunado y protegido. En consecuencia, el riesgo es para los que no están vacunados o para los que lo están incompletamente. Quien no se vacunó, por la razón que sea, debe repensarlo y saber que es una buena oportunidad de hacerlo", aseguró.

La vacunación y sus resultados



Savio sostuvo que "estamos disfrutando temporalmente de un momento distendido y eso nos viene bien a todos, como ciudadanos y especialmente a los trabajadores de la salud que llevamos 16 meses arriba de esto todo el tiempo".

"Este resultado de los datos recientes es consecuencia de la vacunación, definitivamente. La movilidad nunca cambió sustancialmente, las conductas de protección, mayor o menor, de los ciudadanos tampoco", agregó.

Savio opinó que "hay un dato importante que es que a mediados de junio de 2021 en el momento que Uruguay llega a tener vacunados, por lo menos con una dosis, al 50% de la población objetivo los indicadores muy lentamente comenzaron a mejorar". "Se dio lo que era de esperar, primero el descenso de ingresos a CTI, hospitalización, luego lentamente descenso en fallecimientos y luego una situación como la actual, que es la disminución de contagios", explicó.

El especialista sostuvo que "la tasa de reproducción (R0) sigue bajando día a día y estamos por debajo de 1, por lo que la transmisión local está siendo contenida, es un dato relevante". "Todas estas noticias auspiciosas deben ser tomadas con precaución, sabiendo que no hay que tener una distención absoluta y que la famosa mascarilla y medidas de protección no farmacológicas aún tienen que ser necesaria e imprescindiblemente mantenidas para que la situación no empeore", añadió.

Por último, hizo énfasis en la necesidad de mantener los cuidados y puso como ejemplo el caso del verano europeo. Lo que ocurre este verano en Europa "es una réplica del verano europeo 2020 cuando les fue muy mal", dijo Savio. "Ellos también están vacunados, pero no estaban en 2020 y ahora lo están en un nivel muy inferior a nosotros y les está impactando mucho. Esto se debe a la conducta de la gente", aseguró.