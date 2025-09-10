Inefop abrió dos llamados laborales con sueldos de $66.000: los requisitos

Locales

Montevideo Portal

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) tiene vigente la convocatoria para dos llamados laborales para ocupar el cargo de Representante de Experiencia de Usuario, uno para la oficina de Las Piedras y otro para la de Colonia.

Los dos llamados comparten objetivos, funciones y requisitos. La convocatoria está abierta hasta el lunes 15 de setiembre de 2025.

Las convocatorias son por 40 horas semanales y comparten el salario mensual nominal de $ 66.078.

La convocatoria para Colonia aclara que se trata de un contrato por un año y exige residencia en ese departamento.

El objetivo del cargo es “garantizar una atención de calidad para todos los públicos (personas, empresas, organizaciones, comités), desde el primer contacto hasta la resolución de consultas, a través de diversos canales (presencial, teléfono, call-center, redes sociales, extranet y correo), reportando directamente al Coordinador de Experiencia de Usuario”.

Requisitos:

- Educación de bachillerato (o equivalente en UTU).

- Formación complementaria de entre 30 y 100 horas en UX, administración, comunicación o áreas afines.

- Competencias como comunicación oral y escrita, manejo de herramientas informáticas, gestión básica de redes sociales, junto con orientación al usuario e inclusión.

Incompatibilidades:

No pueden postularse funcionarios públicos (excepto docentes).

No se admiten postulantes vinculados a directores, secretaría o coordinadores del ámbito del llamado, hasta cierto grado de parentesco.

Es posible postular si se tiene vínculo con otros funcionarios de INEFOP, informando dicha vinculación.

Se aplican normas de inclusión racial, étnica y de personas con discapacidad según legislación vigente (ley 19.122, ley 19.889 y decreto 106/21), incluyendo apoyos en entrevistas y pruebas para personas con discapacidad.

Cómo postular

Los interesados deben enviar su CV al correo [email protected] indicando en el asunto la oficina correspondiente (“Las Piedras – Representante de Experiencia de Usuario” o “Colonia – Representante de Experiencia de Usuario (a término por un año)”) y completar el formulario correspondiente que está en este enlace.

Montevideo Portal