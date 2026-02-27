Locales

Inefop abre llamado con sueldo de más de $ 115 mil: estos son los requisitos para aplicar

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abrió un llamado laboral para un rol con una dedicación de 40 horas semanales y un salario de $115.177 nominal mensual para integrar el equipo nacional del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (Piaac).

Se trata del llamado para un rol de especialista en Gestión de Datos (National Data Manager–NDM), quien se incorporará al equipo técnico responsable de la implementación del estudio en el país. Para postularse, los interesados deben ingresar a este link.

Propósito del cargo

El puesto tiene como cometido garantizar la calidad, integridad, consistencia y adecuada gestión técnica de los datos generados en el marco del proyecto, asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, así como el procesamiento y envío oportuno de la información a los ámbitos de coordinación nacional y al consorcio internacional.

Además de su rol específico dentro del proyecto, la persona seleccionada aportará capacidades técnicas transversales en gestión, análisis y uso estratégico de datos, aplicables a otras iniciativas de las instituciones que integran el programa. Actuará como referente técnico en materia de datos, articulando con organismos nacionales e internacionales y reportando a la Gerencia de Planificación y Desarrollo.

Funciones generales

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto en Uruguay, asegurando calidad, trazabilidad y comparabilidad internacional de los datos.

Brindar apoyo técnico-operativo a la referencia nacional del proyecto (National Project Manager).

Asesorar técnicamente a los equipos involucrados y participar en ámbitos de coordinación y toma de decisiones.

Aplicar su expertise en datos y sistemas de información en otras líneas de trabajo estratégicas.

Colaborar con equipos técnicos y de gestión promoviendo el uso de información de calidad para la toma de decisiones.

Desarrollar otras funciones acordes al propósito del cargo.

Funciones específicas

El/la especialista será responsable de la gestión operativa y técnica de los datos del proyecto a nivel nacional. Entre sus tareas se incluyen:

Coordinar y supervisar la integración centralizada de datos de distintas fuentes.

Realizar validaciones, controles de consistencia y controles de calidad según estándares internacionales.

Supervisar procesos de codificación y documentación.

Preparar y gestionar el envío de archivos al consorcio internacional en tiempo y forma.

Responder consultas técnicas nacionales e internacionales.

Realizar análisis de datos para verificación, control de calidad y apoyo de informes.

Participar en talleres y capacitaciones metodológicas.

Actuar como punto de contacto técnico autorizado ante organismos internacionales competentes.

Colaborar en tareas de mejora de procesos, desarrollo de indicadores y otras iniciativas técnicas prioritarias.

Requisitos académicos

Formación terciaria completa de al menos cuatro años en Estadística, Economía, Ingeniería de Datos, Sociología con orientación cuantitativa o disciplinas afines.

Inglés avanzado.

Formación o experiencia específica en gestión de datos para encuestas a gran escala o evaluaciones educativas internacionales (deseado).

Posgrado en metodología de encuestas (deseado).

Competencias técnicas

Gestión de bases de datos y conversión entre formatos.

Manejo avanzado de software estadístico (R, SPSS, Stata, SAS) y herramientas de validación y limpieza.

Experiencia en gestión de datos en encuestas de gran escala.

Conocimiento de sistemas de gestión de casos y plataformas de integración de datos.

Comprensión de diseño de investigación por encuestas y control de calidad.

Manejo de herramientas informáticas y entornos colaborativos.

Competencias comportamentales y actitudes

Se valorará especialmente la orientación al detalle, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, la orientación a resultados y el cumplimiento de plazos, así como la ética y confidencialidad en el manejo de datos sensibles.

También se destaca la organización, la autonomía, el aprendizaje continuo, el compromiso con la calidad, la actitud constructiva ante desafíos complejos y la responsabilidad en la gestión.