Industria informó que los precios de los combustibles se mantendrán durante octubre

El Ministerio de Industria, Energía y Minería emitió un comunicado este martes donde informó que los precios de los combustibles se mantendrán durante el mes de octubre.

“Analizada la evolución del Precio de Paridad de Importación (PPI) de los combustibles que releva la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en el período entre el 26 de agosto y el 25 de setiembre, junto con los resultados de Ancap en el primer semestre del año, el Poder Ejecutivo resolvió que los precios de las gasolinas, el gasoil 50S y el supergás se mantengan sin cambios en los valores actuales”, se expresa en el comunicado.

En este sentido, el ministerio explica que, a pesar de que la evolución de los costos en los mercados internacionales de referencia determinan un aumento de los precios, los resultados en el balance de Ancap “permite al ente asumir esa variación”.

“Así como se han expuesto los sobrecostos e ineficiencias en los que incurre Ancap (que están hoy reconocidos y se ven reflejados en las tarifas en el surtidor) resulta lógico que un resultado favorable extraordinario en favor del ente llegue también a los precios que paga el público”, concluye el comunicado.

Después del último ajuste en el mes de setiembre, el valor del litro de nafta Super quedó en $ 70,41 y el del gasoil 50S en $ 49,94.

En el caso del supergás, el precio se mantiene incambiado desde hace varios meses a un costo de $ $ 56,16 el kilo.

Este martes, el precio de barril Brent, que no es una variable directa pero impacta en los precios de los combustibles en Uruguay, superó los US$ 80 por primera vez desde 2018 y cerró la jornada a US$ 78.

