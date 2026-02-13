Internacionales

Indonesia: hombre que se bañaba junto a su hijo murió atacado por un cocodrilo

Un hombre de 40 años, identificado por el nombre de pila Rusomanto, murió en la tarde del lunes, luego de ser atacado por un enorme cocodrilo en Belitung, Indonesia.

Según informaron medios locales, el hombre nadaba junto a su hijo en un estanque formado por una antigua mina de estaño en las afueras de la aldea de Cerucuk.

Mikel Rachman Junika, jefe regional de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (SAR), dijo que el reptil “surgió repentinamente” cuando padre e hijo se bañaban. El niño logró escapar y corrió en busca de ayuda.

Autoridades y residentes desplegaron un equipo de búsqueda para rescatar a la víctima. La tarea fue ardua y lastimosa para los involucrados, ya que el cocodrilo no soltaba a su presa y se escabullía.

Finalmente, hubo que recurrir a una bomba de achique para desagotar parcialmente el estanque y así concretar la captura del animal y la recuperación del cuerpo de Rusomanto. Esto se produjo siete horas después del mortal incidente.

El cadáver del infortunado bañista fue trasladado a un hospital cercano para —a falta de un instituto forense— ser examinado. Luego se le entregó a su familia para las honras fúnebres.

Pria di Belitung tewas di terkam buaya di kolam bekas tambang timah. Tim SAR kesulitan evakuasi karena jasad pria tersebut masih dikuasai buaya ?? pic.twitter.com/VnrCZUIQdZ — 5tePh3N (@P3gEl) February 11, 2026

Las autoridades locales recordaron a los vecinos de la zona que deben ser extremadamente precavidos al acercarse a los cuerpos de agua formados por antiguas minas y canteras, ya que se han convertido en hábitats de cocodrilos.