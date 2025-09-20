Indignación: un hombre falleció tras tomar agua con desengrasante en una “broma pesada”

Internacionales

Una “broma pesada” realizada a un hombre de 47 años en México causó indignación y una infinidad de reacciones en las redes sociales. Carlos Gurrola, un trabajador del rubro de la limpieza, murió el pasado jueves tras más de dos semanas internado en el hospital.

El hecho trágico ocurrió el pasado 30 de agosto. Según consignaron medios locales, el hombre estaba en el centro comercial donde trabajaba y realizó un receso para almorzar, como todos los días. Sobre las 15:30 horas, sucedió lo que le terminaría quitando la vida.

Gurrola, quien solía sufrir acoso constante por parte de sus compañeros de trabajo, bebió un sorbo de su botella, pero notó un sabor extraño y decidió descartar su contenido. Lo que él no sabía es que sus colegas había rellenado el envase con una solución de agua con desengrasante líquido, un producto altamente tóxico.

La ingesta le provocó un fuerte malestar y una posterior descompensación. Se estima que los familiares recibieron la notificación de lo ocurrido tres horas más tarde y la empresa no le brindó asistencia de forma inmediata. Finalmente, tras más de 20 días internado en la Clínica 71 del IMSS, perdió la vida.

La madre de Gurrola, Pila Arguijo, dijo que los compañeros de trabajo le escondían la comida, le rompieron la bicicleta y le escondían el celular a su hijo y denunció que una de ellas tiró la botella de la que había tomado la sustancia, una prueba clave para el caso.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer que hay una carpeta de investigación abierta para esclarecer los hechos. Uno de sus delegados informó que se le solicitaron videograbaciones a la empresa y se han recabado entrevistas con personas que trabajaron con él y que estaban en el momento de los hechos.

Por medio de las redes sociales circularon imágenes de Gurrola con palabras de aliento a su familia y lamentando lo sucedido, así como despidiéndose de él.

