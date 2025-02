Indignación por muerte de Kim, la nena a la que ladrones arrastraron 15 cuadras en auto

Policiales

En las últimas horas se conocieron detalles acerca de la muerte de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió durante un robo de auto en la ciudad bonaerense de La Plata.

El trágico periplo comenzó en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, cuando la madre de Kim se detuvo en un semáforo. En ese momento la abordaron dos menores que, mediante amenazas con un arma de fuego, la obligaron a bajar del vehículo. La niña viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

“Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad, y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. La víctima fue arrastrada varias cuadras”, informaron fuentes judiciales al periódico La Nación.

La huida de los maleantes se prolongó por casi dos kilómetros, primero por calles asfaltadas y luego por caminos de tierra flanqueados por cunetas. Finalmente, chocaron con una columna y la policía los capturó.

Una cámara de seguridad registró parte de la frenética fuga de los ladrones. Las imágenes resultan estremecedoras porque muestran cómo la víctima era arrastrada.

Así la arrastraron y la mataron a Kim, una nena de solo 7 años. Los dos miserables eran menores de edad, de 17 y 14 años. El mayor había sido detenido el 1 de febrero por robar un auto, pero el juez lo solto.

Me tiene harto la justicia y todo ese discurso de los derechos… pic.twitter.com/MxktKNsvBt — Emiliano Satragno ???? (@emi_satragno) February 26, 2025

“La niña sufrió lesiones traumáticas, fracturas múltiples y lesiones por arrastre”, dijeron las fuentes. En el expediente se lee que el deceso se produjo por shock hipovolémico, situación que se produce ante una pérdida masiva de sangre.

“Ambos sospechosos están privados de la libertad. El muchacho de 17 está detenido y sobre el de 14 se ordenó una medida de seguridad. El viernes 6 de marzo se realizará una audiencia en la que la fiscal Ibarra le pedirá enfáticamente a la jueza de Garantías del Joven, María José Lescano, que interviene en la causa, que ambos continúen privados de la libertad”, expresaron voceros judiciales.

“Una mierda de persona”

El padre de uno de los asesinos de Kim Gómez habló ayer con la prensa y calificó a su hijo como “una mierda de persona”.

“Me llama mi hija y me dice ‘Tobías se robó un auto y mató a una nena’. Le dije que lo retenga, que yo estaba llegando a La Plata”, expresó el hombre ante cámara.

En una entrevista anterior, la hermana del asesino había asegurado que fueron ellos quien entregaron al menor.

“Yo venía renegando mucho con él. Hace 20 días se había robado un auto y cuando lo fui a retirar yo les pedí que lo mandaran a algún lado. Me dijeron que no lo podían tener porque es menor”, sostuvo el padre.

“Está perdido en la droga. Yo lo tuve trabajando conmigo y me robaba las cosas. Y lo eché en la calle. Es una mierda de persona, con lo que hizo, es una mierda de persona. Va a pagar por lo que hizo”, sentenció el hombre, según publica MinutoUno.

Respecto a cómo sigue el caso, el padre del delincuente remarcó: “Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo voy a sacar. Que se pudra adentro y pague lo que hizo”.

“Les pido mil disculpas a los padres de Kim. Que se queden tranquilos que él va a pagar lo que hizo”, concluyó.

Indignación

En la tarde del miércoles, se llevó a cabo en la ciudad de La Plata una marcha en reclamo de Justicia para Kim.

Según informara Infobae, la gente llegó a pie y provocó destrozos en el frente del Palacio Municipal de La Plata, donde no había personal policial. Luego, la movilización siguió hasta la sede de la Gobernación, donde hubo gritos e insultos. Desde allí, la multitud marchó en silencio a despedir los restos de la nena en silencio.