Indigentes que acampaban en Bulevar Artigas fueron retirados, regresaron al día siguiente

Locales

Montevideo Portal

Luego de que la Policía interviniera el pasado jueves y retirara a dos personas en situación de calle que habían acampado durante más de dos semanas en la intersección de Bulevar Artigas y Maldonado, frente a la Facultad de Arquitectura, en el barrio Cordón de Montevideo, ambos volvieron a instalarse en el mismo punto.

En las últimas horas, efectivos policiales desalojaron a dos hombres que se habían refugiado dentro de un arbusto ubicado en el cantero central de Bulevar Artigas.

En el lugar tenían varias pertenencias, que se encontraban dispersas en el interior del árbol y que también fueron retiradas durante el operativo.

Tras la intervención, los hombres no regresaron al sitio durante el resto de la jornada. Sin embargo, este viernes, apenas 24 horas después del accionar policial, volvieron a ocupar el mismo arbusto y reinstalaron el campamento en el lugar.

De acuerdo con lo que pudo comprobar Montevideo Portal, las personas volvieron con más pertenencias.

Montevideo Portal