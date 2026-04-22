Indigentes fueron retirados por ocupar cine abandonado; los investigan por delitos

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El municipio de Punta del Este intervino este martes en una ocupación en el ex Cine Lido sobre la calle 20, en un operativo coordinado con el Ministerio del Interior y el personal de la cuadrilla municipal.
Durante el procedimiento, tres personas fueron retiradas de la zona y trasladadas por efectivos policiales en el marco de una investigación que los vincula con delitos que presuntamente cometieron en la zona.
Según informó la Intendencia de Maldonado, se prevé iniciar trabajos para tapear el predio, con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones. Además, no se descarta que se lleven adelante intervenciones similares en otros puntos del balneario.
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