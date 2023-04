India: un político y su hermano fueron acribillados mientras declaraban en rueda de prensa

La muerte del exparlamentario indio Atiq Ahmed fue causada por nueve disparos, uno de ellos en la cabeza, recibidos mientras declaraba ante las cámaras y periodistas el pasado sábado en el norte de la India, reveló la autopsia.

Los forenses encontraron al menos nueve heridas de bala en el cuerpo de Atiq Ahmed, y otras cinco en el cadáver de su hermano Ashraf Ahmed, también asesinado en el mismo incidente, según reveló este lunes el canal de noticias indio NDTV.

La evaluación post mortem fue hecha por cinco médicos y grabada en video para garantizar los resultados del informe del caso, considerado de alto perfil.

Atiq Ahmed y su hermano fueron asesinados ante a las cámaras y periodistas durante una declaración a la prensa, cuando acudían a un centro de salud para un chequeo médico custodiados por la policía el pasado sábado en el estado norteño de Uttar Pradesh.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

India. Atiq Ahmed: Former Indian politician and brother shot dead live on TV. Atiq Ahmed (right) and his brother Ashraf taking questions from journalists moments before their death.



3 assasins pretending to be reporters taken into custody. pic.twitter.com/P7QNwXTPeD