India: sancionan a funcionario que ordenó secar un estanque para recuperar su celular

Un funcionario del Gobierno de la India fue suspendido luego de que, según medios locales, ordenara drenar por completo un depósito de agua solo para poder recuperar el celular que se le había caído dentro.

Rajesh Vishwas, un inspector de alimentos de 32 años que se desempeñaba en el distrito Kanker de Chhattisgarh, se ha convertido en el tema de conversación de las redes sociales indias debido a su participación en un incidente que puso de manifiesto la ignorancia de los funcionarios del Gobierno frente a problemas ambientales graves, como la escasez de agua.

Vishwas habría abusado de su poder desperdiciando aproximadamente dos millones de litros de agua de un depósito en la ciudad de Pakhanjur, solo para poder recuperar el nuevo teléfono inteligente Samsung Galaxy S23 que accidentalmente había dejado caer al agua. Según consignara el periódico The Indian Express, el agua drenada tenía como fin regar seis kilómetros cuadrados (600 hectáreas) de tierras de cultivo.

De acuerdo con la mencionada crónica, el joven inspector de alimentos fue de picnic con sus amigos al embalse de Paralkot, en Pakhanjur, a principios de este mes. Cuando Vishwas intentó tomarse una selfie con el agua corriendo de fondo, sin darse cuenta dejó caer su nuevo teléfono. Trajeron a algunos nadadores locales para que buscaran el aparato del funcionario, pero después de dos días de búsqueda, se marcharon con las manos vacías.

Watch | A food inspector posted in #Chhattisgarh Kanker district was suspended after he drained out around 21 lakh litres of water from a reservoir next to a dam to fish out his recently-bought Samsung phone. pic.twitter.com/jXWzwfGSI3