India: procuran salvar a cuarenta trabajadores atrapados en túnel colapsado

Los equipos de emergencia luchan este lunes para salvar a los 40 obreros que quedaron atrapados la víspera tras el derrumbe de un túnel de carretera en el que trabajaban en el norte de India.

Los socorristas llevan trabajando sin descanso con excavadoras desde que se produjo el derrumbe el domingo por la mañana, retirando cascotes y tierra.

Sin embargo, los escombros siguen cayendo a medida que intentan despejar el pasaje, por lo que preparan una tubería de acero gigante como ruta de escape.

"Todos los 40 trabajadores atrapados dentro del túnel están vivos", indicó a la AFP Karamveer Singh Bhandari, un alto comandante de la fuerza nacional de intervención en caso de desastres.

Los equipos de emergencia inyectaron oxígeno en la zona del siniestro y consiguieron introducir comida y agua.

"Se han enviado pequeños paquetes de comida a través de un conducto que lleva también oxígeno al interior", declaró a la AFP Durgesh Rathodi, responsable de los servicios de rescate del estado de Uttarakhand, en el Himalaya indio, donde ocurrió la catástrofe.

