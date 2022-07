India: ministro bebió de arroyo para demostrar que estaba limpio y terminó internado

Bhagwant Mann, ministro de la populosa provincia india de Punjab, fue hospitalizado durante la noche del pasado martes luego de sufrir severos trastornos digestivos.

Según informara el medio local Indian Express, Mann fue trasladado en helicóptero desde la residencia oficial del gobierno punjabí hasta el sanatorio Indraprastha Apollo en la capital del país, Nueva Delhi.

De acuerdo con el citado medio, el viaje del funcionario fue efectuado con la mayor reserva, y el personal de seguridad y de compañía del gobernante permaneció en la residencia.

Fuentes allegadas al gobernante dijeron que este comenzó a sentirse mal el domingo, luego de participar en un acto público en el que se celebraba el 22.º aniversario del comienzo de la limpieza del arroyo Kali Bien, en la zona de Sultanpur Lodhi. Este curso de agua había estado contaminado por décadas.

El riachuelo es poco caudaloso, pero tiene importancia religiosa, social y política porque la tradición dice que el gurú Nanak Deva alcanzó la iluminación tras bañarse en sus aguas. Por esa razón, muchos lo consideran un sitio sagrado.

Durante la ceremonia, Mann plantó un árbol en la orilla del riachuelo y luego, como forma de demostrar su confianza en la labor de descontaminación realizada, bebió un vaso de agua del arroyo. En un video que recoge el momento, se ve a Mann beber el agua y luego componer un gesto que denota escasa conformidad con lo hecho.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw